I

- Иван Демьныч Бельмесов, - представила хозяйка.

Я назвал себя и пожал руку человека неопределенной наружности - сероватого

блондина, с усами, прокопченными у верхней губы табачным дымом, и густыми

бровями, из-под которых вяло глядели на божий мир сухие, без блеска, глаза, тоже табачного цвета, будто дым от вечной папиросы прокоптил и их. Голова - шишом, покрытая очень редкими толстыми волосами, похожими на пеньки срубленного, но не выкорчеванного леса. Все: и волосы, и лицо, и борода было выжжено, обесцвечено солнцем, не солнцем, а просто сам по себе, человек уж уродился таким тусклым, невыразительным. Первые слова его, обращенные ко мне, были такие: - Фу, жара! Вы думаете, я как пишусь? - Что такое? - Вы думаете, как писать мою фамилию? - Да как же: Бельмесов? - Сколько "с"? - Я полагаю - одно. - Нет-с, два. Моя фамилия полуфранцузская. Бельмессов. В переводе - прекрасная обедня. - Почему же русское окончание? - Потому что я все-таки русский, как же! Ах, Марья Игнатьевна, - обратился он, всплеснув руками, к хозяйке. - Я сейчас только с дачи, и у нас там, представляете, выпал град величиной с орех. Прямо ужас! Я захватил даже с собой несколько градин, чтобы показать вам. Где бишь они?. . Вот тут в кармане у меня в спичечной коробке. Гм!. . Что бы это значило? Мокрая. . . Он вынул из кармана совершенно размокшую спичечную коробку, брезгливо открыл ее и с любопытством заглянул внутрь. - Кой черт! Куда же они подевались. Я сам положил шесть штук. Гм!. . И в кармане мокро. - Очень просто, - засмеялась хозяйка. - Ваши градины растаяли. Нельзя же в такую жару безнаказанно протаскать в кармане два часа кусочки льду. - Ах, как это жалко, - сказал Бельмесов, опечаленный. - А я-то думал вам показать. Я взглянул на него внимательнее и сказал про себя: "Однакоже, и хороший ты гусь, братец мой. Очень интересно, чем такой дурак может заниматься?" Я спросил по возможности деликатно: - У вас свое имение? Вы помещик? - Где там, - махнул он костистой, с ревматическими узлами на пальцах, рукой. - Служу, государь мой. Состою на службе. Очень у меня чесался язык спросить: "на какой?", но не хотелось быть назойливым. Я взглянул на часы, попрощался и ушел. II О Бельмесове я совершенно забыл, но на днях, придя к Марье Игнатьевне, застал его за чаем, окруженного тремя стариками, которым он что-то оживленно рассказывал. - Франция, Франция! Что мне ваша Франция! Да у нас в России есть такие капиталы, обретаются такие богачи, которые Франции и не снились. Только потому, что мы скромнее, никуда не лезем, ничего не кричим - о нас и не знают. А во Франции этот Ротшильд, что ли, все время на том и стоит, чтоб какую-нибудь штуку позаковыристее выкинуть. Купит тысячу каких-нибудь там белых собак, напишет краской на брюхе у каждой "Вив ля Франс!" да и выпустит на улицу. А парижане и рады. Или яхту купит, приделает к ней колеса, да по Нотр-Даму и катается с неграми. Этак, конечно, всякий обратит внимание. . . А у нас народ тихий, без выдумки, без скандалу. Хе! Богачи, богачи. .

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