Сочинение Белое облако Чингисхана - Сочинение-рецензия на повесть "Белое облако Чингисхана" (Власть и личность)

Айтматов "Белое облако Чингисхана" - сочинение "Сочинение-рецензия на повесть "Белое облако Чингисхана" (Власть и личность)"



Государство — это печь, которая горит на одних

дровах — на людских!

Ч. Айтматов



Чингиз Торекулович Айтматов — современный писатель-классик, всемирно признанный художник слова. Мастер, умеющий заинтересовать, даже заворожить читателя самобытными легендами и сказами, яркими метафорами и сравнениями, незабываемыми образами людей и животных.

Общение с большим художником вносит в мою жизнь радость познания мира, иногда смятение чувств, заставляет задуматься над вечными вопросами бытия, над своим предназначением в жизни.

Литература всегда будоражила умы, заставляла души проснуться для лучшей жизни, окунуться в водоворот событий. Чтение лучших произведений Ч. Айтматова является для меня подобным стимулом. Его последняя повесть к роману “Буранный полустанок” имеет загадочное, привлекающее внимание, интересное заглавие “Белое облако Чингисхана”. На мой взгляд, противоречие заключено в самом сочетании: белое облако и Чингисхан. Хотя противостояние не явное, но скрытое, завуалированное, с богатым подтекстом, как часто бывает у Айтматова. Чингисхан — жестокий, властный “повелитель четырех сторон света”. Он не останавливается ни перед чем в достижении своей цели: “Идя походом на завоевание Запада, ведя за собой через великие азиатские пространства народ армию, Чингисхан в сарозекских степях учинил казнь — предал повешению воина-сотника и молодую женщину-золото швейку, которые ослушались великого хагана, и поставили свою любовь выше его завоевательских целей”.

Белая тучка же в религиях многих народов является символом чистого, Божественного начала. Чем же связаны они: тиран и небесное покровительство? Пока Чингисхан творит дела земные, небеса к нему благоволят. Но как только он начинает решать, кому жить, а кому умереть, небесная защита — тучка, летевшая над головой великого хагана, закрывающая его от палящих лучей солнца,— исчезает.

Параллельно с этой сказкой-притчей мы узнаем и развязку истории Абуталипа Куттыбаева, ставшего жертвой людской зависти и злобы. Его, настоящего героя страны, прошедшего дорогами войны, партизанскими тропами, а потом ад плена, оклеветали с единственной целью — добиться похвалы у бога-Сталина за усердное служение и исполнение всех его прихотей. Как и в легенде о Чингисхане, этот “держатель власти, волей которого, как пишут в газетах, вершится эпоха на планете. . . ”, вообразил себя Богом, имеющим право решать судьбы других людей. Против земного божка восстают отдельные сильные личности, воспитывающие своих детей не по указке властителя, а исходя из здравого смысла, народных традиций, своих взглядов и принципов. Но даже такой робкий протест воспринимается тираном и его окружением как крамола, способная пошатнуть основы власти. Абуталип же до конца остается верен себе. Чтобы не оказаться невольным: предателем, под пытками не оклеветать невинных друзей, он бросается под поезд. Боги небесные перед этим трагическим шагом внимают его мольбам и позволяют Абуталипу “проститься” с родными, любимыми им людьми, хотя это мгновение скорее похоже на мираж, промелькнувший за окнами поезда и растаявший в голубой дали сарозеков.

Мучители все время терзали Абуталипа, лишали его сна, разума, но не смогли ничего добиться. “Заключенный под номером девяносто семь” предпочел смерть предательству. Вместе с Куттыбаевым погибли и их эфемерные надежды на получение наград, званий, почестей за поимку “опасного Преступника”, чуть ли не резидента вражеской разведки.

Неоднократно в своих произведениях Ч. Айтматов поднимает тему столкновения личности и власти. В повестях “После сказки”, “Ранние журавли”, “Прощай, Гульсары!” и “Белое облако Чингисхана” автор исследует пагубное влияние на душу человека неограниченной власти, которая всегда приводит к тирании, к гибели ни в чем не повинных людей. Айтматов это хорошо знает, так как столкнулся с несправедливостью еще в детстве. В 1937 году отец Ч. . Айтматова, крупный партийный деятель Киргизии, был незаконно репрессирован, но мальчик верил в его невиновность, продолжал любить отца. Эта любовь не прошла бесследно. Одну из своих лучших повестей “Материнское поле” он посвятил родителям.

Своеобразие произведений Ч. Айтматова состоит в том, что автор поднимает в них непростые вопросы, не пытаясь однозначно ответить на них, это право он предоставляет нам, своим читателям. Вслед за Пушкиным и Толстым, Достоевским и Чеховым писатель пытается ответить на вечные вопросы: что есть человек, зачем он пришел на эту землю, что есть любовь и ненависть, где искать истину, и есть ли она вообще?

Размышляя над этими сложными, философскими проблемами, писатель вводит в свои произведения сказки, притчи, элементы устного народного творчества, облегчая нам понимание своих замыслов, ненавязчиво, поэтично давая толкование той или иной проблемы. Ч. Айтматов — не только гениальный творец-пересказчик легенд, но и создатель нового жанра — повести к роману. Что это? Существенное дополнение к уже написанному ранее или попытка выйти за рамки, ограничивающие художника? Скорее всего это сделано мастером для лучшего, полного раскрытия замысла произведения, для того, чтобы читатели оценили глубину проблемы, поставленной художником,— пагубного влияния неограниченной власти на личность.

Повесть изобилует яркими сюжетными зарисовками. Особенно большое впечатление производит сцена казни Догуланг и Эрдене. Догуланг готова погибнуть, но не выдать любимого. Ее проводят перед рядами войск, откуда летят оскорбления, попреки, унижающие ее человеческое достоинство. Но и Эрдене готов защитить любовь, он кричит: “Это я — отец ребенка! Да, это я, если хотите знать!. .

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