Сочинение Белогорская крепость в жизни Петра Гринева (по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»).

Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836) основана на реальных исторических событиях. В ней описывается восстание Емельяна Пугачева. Повествование в этом произведении ведется от лица дворянина Петра Гринева. Основную часть «Капитанской дочки» занимает описание жизни героя в Белогорской крепости, куда он был направлен нести службу.

В эту крепость Гринев попал в шестнадцатилетнем возрасте. До этого он жил в отеческом доме под присмотром любящего отца и во всем опекающей его матушки: «Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками». Можно сказать, что, попав в крепость, Гринев был еще ребенком. Белогорская крепость сыграла в его судьбе роль жестокого воспитателя. Выйдя из ее стен, Гринев представлял собой полностью сформировавшуюся личность со своими взглядами и убеждениями, нравственными ценностями и умением их отстаивать.

Первым ярким событием, повлиявшим на личность Гринева, была его любовь к дочери коменданта крепости, Маше Мироновой. Герой признается, что сначала Маша не понравилась ему. Другой офицер, служивший в крепости, Швабрин, рассказал о ней много неприятного. Но со временем Гринев убедился, что Маша «рассудительная и благоразумная девушка». Он все больше и больше привязывался к ней. Однажды, услышав оскорбительные слова о своей возлюбленной от Швабрина, Гринев не смог сдержаться.

Несмотря на все сопротивление коменданта и его жены, соперники тайно сражались на шпагах. Швабрин бесчестно ранил Петра Гринева, когда тот отвернулся на крик Савельича. После этого события Гринев и Маша убедились в том, что любят друг друга, и решили пожениться. Но родители Петра не дали своего согласия. Швабрин тайно написал им и сообщил, что Гринев дрался на дуэли и даже ранен.

После этого герои стали испытывать друг к другу большую неприязнь. Хотя вначале Гринев больше всего сошелся именно со Швабриным. Этот офицер был ближе всего к герою по уровню образования, интересам, умственному развитию.

Между ними было одно, но коренное различие – в нравственном уровне. Это Гринев стал замечать постепенно. Сначала по недостойным мужчины отзывам о Маше. Как выяснилось потом, Швабрин просто мстил девушке за то, что та отказала ему в его ухаживаниях. Но вся подлость натуры этого героя раскрылась при кульминационных событиях повести: захвата крепости Пугачевым и его соратниками. Швабрин, присягавший на верность императрице, не задумываясь перешел на сторону мятежников. Больше того, он стал там одним из их руководителей. Щвабрин хладнокровно смотрел, как казнят коменданта и его жену, которые так хорошо относились к нему. Воспользовавшись своей властью и беспомощностью Маши, этот «герой» держал ее у себя и хотел насильно жениться на девушке. Только вмешательство Гринева и милость Пугачева спасли Машу от этой участи.

Гринев, сам того не ведая, встретился с Пугачевым еще за стенами Белогорской крепости. Этот «мужик» вывел их с Савельичем из бурана, за что и получил от Гринева в подарок заячий тулуп. Этот подарок во многом определил хорошее отношение Пугачева к герою в дальнейшем. В Белогорской крепости Гринев защищал имя императрицы. Чувство долга не позволило ему признать в Пугачеве государя даже под страхом смерти. Он откровенно говорит самозванцу, что тот шутит «опасную шутку». Кроме того, Гринев признается, что если будет нужно, то он пойдет воевать против Пугачева.

Увидя все зверства, творимые самозванцем, Гринев относился к нему, как к злодею. Кроме того, он узнал, что комендантом крепости становится Швабрин, и Маша будет находиться в полном его распоряжении. Уезжая в Оренбург, герой оставлял свое сердце в крепости. Вскоре он туда вернулся, чтобы выручить Машу. По неволе общаясь с Пугачевым, Гринев меняет свое мнение о самозванце. Он начинает видеть в нем человека, которому свойственны человеческие чувства: благодарность, сострадание, веселье, страх, опасение. Гринев видел, что в Пугачеве много наигранного, искусственного. На людях он играл роль государя-императора.

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