Сочинение Белогорская крепость в жизни Петра Гринёва (по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка»)

Белогорская крепость в жизни Петра Гринёва (по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка»)



Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка» рассказывает о крестьянском восстании под предводительством Емельяна Пугачева. Можно сказать, что все основные события произведения происходят в одном месте – в Белогорской крепости, которая находилась в Оренбургской губернии. Именно эту крепость захватывает Пугачев, именно там он устанавливает свою власть, именно там он планирует свои дальнейшие действия.

Но Белогорская крепость сыграла большую роль не только в судьбе Пугачева и его войска. Важной она стала и для Петра Гринева, от лица которого ведется повествование в романе.

Именно в эту крепость попадает молодой герой, отправившись на военную службу. Он рассчитывал на блестящую и легкую службу в Петербурге, но его отец распорядился по-другому: «Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон».

Перед отъездом батюшка благословил Петра словами: «…помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Именно они помогли герою с честью пройти все испытания, выпавшие на его долю.

В Белогорской крепости Гринев встретил свою любовь и нажил себе кровного врага. Петр всей душой полюбил дочь капитана крепости – Машу Миронову. Скромная и тихая девушка ответила ему тем же. Но это не понравилось Алексею Швабрину, приятелю Гринева по крепости. Ведь он тоже оказывал Маше знаки внимания, но получил решительный отказ.

Завистливый и подлый Швабрин начал мстить девушке самыми низкими способами и делал все, чтобы брак молодых людей не состоялся. На какое-то время это ему удалось. Швабрин написал письмо отцу Гринева, в котором рассказывал о ране его сына, которую тот получил на дуэли из-за Маши. Это известие очень рассердило семью Петра и отец запретил Гриневу жениться на Маше.

Однако любовь продолжала жить в сердцах молодых людей. Она усилилась еще больше, когда в их жизни произошло страшное событие – Белогорская крепость была захвачена бунтовщиками во главе с Пугачевым. Родителей Маши убили на ее глазах, а Петру предстояло присягать на верность самозванцу: «Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей».

В самый последний момент бунтовщик узнал дядьку Гринева и вспомнил его самого – по дороге в крепость Петр подарил Пугачеву свой заячий тулуп: «Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует»,- говорили мне».

Судьба сводила Гринева с самозванцем еще не один раз. Именно этому герою Пугачев открылся наиболее полно. В нем Петр увидел авантюриста, готового идти до конца: «А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь…»

Самозванец предлагает Петру нарушить присягу и перейти на его сторону. Но Гринев тверд в своем решении: «Нет,- отвечал я с твердостию. - Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу».

Такая смелость и искренность вызывают уважение в Пугачеве. Отпустив Гринева из крепости, он проявляет себя как человек широкой души, способный оценить благородный поступок.

Но на этом связь героя с Белогорской крепостью не разрывается. Он еще раз возвращается сюда, в логово бунтовщиков, чтобы спасти Машу.

Петр узнает, что его любимую держит в плену подлец Швабрин. Преодолевая множество препятствий, Гринев пробирается в крепость и просит справедливости у самого Пугачева: «Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

И Пугачев отзывается на просьбу своего старого знакомого: «Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту?»

Петру удается выручить Машу из плена Швабрина и увезти из Белогорской крепости. А совсем скоро и Маша «отблагодарит» Гринева за свое спасение – она будет просить милости для ее любимого у самой Екатерины Второй.

В финале романа герои наконец-то будут счастливы и будут вместе. С полной уверенностью мы можем сказать, что именно Белогорская крепость сыграла огромную роль в судьбе этих героев.

Петру Гриневу она подарила любовь, но и принесла огромные испытания, большой жизненный опыт, которыми герой делится на страницах романа. А выстоять и сохранить достоинство Гриневу помогла пословица, сказанная когда-то его отцом: «Береги платье снову, а честь смолоду». .