БЕЛЯЕВ — герой комедии И. С. Тургенева «Месяц в деревне» (1848-1869, первонач. редакции под назв. «Студент», «Две женщины»). Алексей Николаевич Б. — студент, взятый на летние месяцы учителем к сыну Ислаевых. Тургенев выдвигает Б. в ряд главных персонажей пьесы не случайно. Рефлексирующая русская дворянская интеллигенция, герои «страдающей» культуры, осознающие, по словам Герцена, социально-психологическое одиночество,— в поисках цельности, гармонии, «собирания души» обращаются к стихии «здоровой» жизни.

Б. принадлежит к новому поколению, к новой культурной генерации, к новым социальным силам русского общества — к разночинцам. (Близость Б. к В. Г. Белинскому отмечается всеми исследователями. ) За ним нет вековых культурных традиций, он не скован кодексом дворянской чести, не страдает рефлексией. Конечно, это еще не Базаров, в нем нет нигилистической агрессии. И все же он разрушит размеренный быт дворянского гнезда. Натура деятельная, человек здоровых понятий о жизни, он притягивает всех обитателей усадьбы Ислаевых простотой, непринужденностью, свободой поведения. Б. мастерит лук со стрелами, змея, лезет на дерево за белкой и срывает с обрыва цветок для Верочки; он умеет делать фейерверки, прилично рисует и поет. Но не умеет разговаривать с дамами, не знает французского (хотя и перевел роман Поль де Кока — факт из биографии Белинского), лентяй и шалопай, как сам говорит о себе. Б. — живой, нормальный человек, совсем не герой, не соблазнитель женщин. Он студент 40-х гг. , вынужденный зарабатывать себе на хлеб. В нем нет никакого надрыва, униженности. Б. обладает чувством собственного достоинства, юмором и самоиронией. Он знает иерархию сословных отношений, но никогда не будет слугой. Он демократ, но не представляет никакой социальной опасности дворянским устоям. При этом Б. понимает, что чужой в доме Ислаевых: это иное мироощущение, другой стиль поведения. Органичное пространство Б. — это природа, простор; чужое — замкнутый мир душных комнат дворянской усадьбы. И потому, увлекшись Натальей Петровной, он перестает быть самим собой (одевает новый сюртук, украшает его цветком). Страх любви заставляет Б. покинуть этот дом, чтобы обрести былую цельность. Образ Б. отразил переходную ситуацию 40-х годов, когда тип «нового человека» только складывается в сознании писателя: еще не пришло его время, неясна его роль в обществе. .