Куприн А.И. Белый пудель читать краткое содержание, пересказ

Белый пудель



Этот день был не особо удачным для бродячих циркачей — дедушки Мартына Лодыжкина (на плече — старая «нездоровая» шарманка), мальчика Сергея (взят дедушкой «напрокат» у забулдыги, который вскоре умер) и пуделя Арто: со многих мисхорских дач их выгоняли, лишь одна барыня дала гривенник, и тот дырявый… На последней даче «Дружба» они стали невольными свидетелями семейных разборок: капризного мальчишку Трилли умоляли принять лекарства. Выступление бродячих артистов настолько впечатлило Трилли, что он пожелал себе Арто. Старик отказался продавать четвероногого друга за любые деньги. Циркачей выгнали взашей.



Позже дворник нашел труппу у моря и повторил предложение, и снова получил отказ — «не все продается, что покупается». Ночью, пока старик и мальчик спали, дворник украл Арто, приманив собаку колбасой. Мартын не мог пойти в полицию, ведь на руках у него был только чужой паспорт, купленный за 25 рублей у какого-то грека. Следующей ночью, оставив старика спать в кофейне, Сергей пробрался на дачу и освободил Арто. .