Сочинение Бэла и Мери (по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)

Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» можно назвать первым в русской психологической прозе. Повествование определяется не хронологией событий, а логикой развития характера главного героя. По мнению В. Г. Белинского, «его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интереса в жизни… В этом человеке есть сила духа и могущество воли».

Главный характер в романе – Григорий Александрович Печорин. Женские образы используются автором для раскрытия образа своего главного героя. Но это не помешало Лермонтову передать характеры яркие и интересные. Личность «героя нашего времени» не прячет в тень личности женщин, окружавших его. Неслучайно их имена вынесены в название глав. Если говорить о жанровой природе романа, то следует отметить, что произведение состоит из отдельных самостоятельных повестей. Таким образом, роль женских образов существенно возрастает. Особенно важны в романе образы Бэлы и Мери.



С первой героиней мы знакомимся уже в самом начале произведения. Вопрос о национальности Бэлы не вполне ясен. Максим Максимыч называет князя, отца Бэлы, татарином. В те времена под татарами подразумевались все кавказцы мусульманского вероисповедания.



Главными достоинствами девушки на Кавказе считались красота, умение хорошо работать, плясать, петь. Автор пишет, что Бэла была хороша: высокая, тонкая, глаза черные, как у горной серны. Что касается умения хорошо работать, то сюжет позволяет автору коснуться этого один раз. Азамат, выпрашивая у Казбича коня, сказал, что Бэла прекрасно вышивает золотом. «А уж как плясала!» - вспоминает Максим Максимыч. В других местах романа упоминается, что Бэла поет песни, пляшет лезгинку, танцует с бубном, двигается лучше московских губернских барышень.



После похищения, находясь у Печорина, Бэла довольно быстро начала «понимать по-нашему». Характерно, что одно из первых слов, которому она научилась, было «поджалуста» (пожалуйста).



Бэла не считает себя рабыней Печорина. Она полюбила его как княжеская дочь: «А если это так будет продолжаться, то я сама уйду! Я не раба его – я княжеская дочь!. . ».



Бэла покоряет читателя своей цельностью, душевной чистотой, беззащитностью, страстностью своей любви к Печорину. Отдавшись Григорию Александровичу, Бэла обесчестила свой род. Отец должен был ее убить или отречься от нее. Девушка осталась верна Печорину, умирая, обняла его. По замечанию Белинского, Бэла «одна из глубоких женских натур, которые полюбят мужчину тотчас, как увидят его, но признаются ему в любви не тотчас, отдадутся не скоро, а, отдавшись, уже не могут больше принадлежать никому другому, ни самому себе».



О княжне Мэри, единственной дочери княгини Лиговской, Лермонтов рассказывает подробнее. Она богата. Но в придворных петербургских кругах Лиговские влияния не имели.



Мэри читала Байрона по-английски, изучила алгебру.



Из текста романа мы узнаем, что героиня «прехорошенькая», с бархатными глазами, длинными ресницами. У нее «благородная походка», от нее веет «неизъяснимым ароматом». Одета она по правилам лучшего вкуса. Вот впечатления Печорина от бала и танцев с Мэри: «Я не знаю талии более сладострастной и гибкой… Она вальсирует удивительно хорошо… Она шутила очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки…».



В обычной спокойной обстановке Мэри хорошо владеет собой. Когда девушка поняла, что любит Печорина, она первая призналась ему в своих чувствах. Она обещает Печорину всем пожертвовать для него. Ее мать говорит Печорину, что Мэри воспитана так, что составит счастье мужа.



Но она не нужна Печорину! Несчастная девушка очень тяжело это переживает. При последнем объяснении с героем, дойдя до середины комнаты, Мери пошатнулась, губы «напрасно старались улыбнуться».

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