Бэла - молодая черкешенка, княжеская дочь. Очень красивая. Печорин увлекается девушкой и выкрадывает ее из родительского дома с помощью ее брата. Сначала Б. дичится Печорина, отказывается на него смотреть, принимать подарки. Как все жители гор, Б. очень ценит свободу. Но Печорин не оставляет своих попыток приручить гордую черкешенку, и она наконец сдается. Их счастье длилось примерно четыре месяца. Потом Печорин вновь начал скучать, Б. надоела ему. Девушка начала чахнуть, из ее глаз пропал блеск. Потом Б. крадет разбойник Казбич. Когда Печорин и Максим Максимыч настигают его, он втыкает в девушку кинжал. Она умирает в долгих мучениях. .