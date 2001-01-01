Беньямин В. - Вариант 1

Вальтер Беньямин (нем. Walter Benjamin) — немецкий философ, теоретик истории, эстетик, историк фотографии, литературный критик, писатель и переводчик.



Родился Беньямин Вальтер 15 июля 1892 года в Берлине. Испытал сильное влияние марксизма (который своеобразно сочетал с традиционным еврейским мистицизмом), примыкал к Франкфуртской школе в социологии искусства. Основная работа — «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости»; ему принадлежит ставшая в наше время общераспространённой идея об ауре, которую теряет тиражируемый шедевр. Проводник французской культуры, переводил Марселя Пруста и Шарля Бодлера. Ряд работ (например, предвосхитившая исторический подход второй половины XX века книга «Берлинское детство в 1900 году») издан посмертно.



В 1917—1930 годах состоял в браке с Дорой Келлер. В декабре—январе 1926—1927 годов посетил Москву, где много писал, работал в архивах, встречался с Владимиром Маяковским, Бертольдом Брехтом. Свои впечатления, большей частью негативные, оставил в «Московском дневнике».



Будучи евреем, антифашистом и левым радикалом, после прихода к власти нацистов эмигрировал во Францию, откуда после оккупации Франции в 1940 собирался выехать через Испанию в США, уже эвакуировав туда большую часть архива. На пограничном пункте испанские власти, сотрудничавшие с гестапо, отказали группе беженцев, к которой принадлежал Беньямин, во въезде. Тогда философ в ночь с 27 на 28 сентября 1940 покончил жизнь самоубийством в гостинице «Hotel de Francia», отравившись морфином.



На другой день, под впечатлением от трагедии, испанцы пропустили всю группу (она благополучно добралась до Лиссабона 30 сентября), а через несколько дней вовсе сняли ограничения. Благодаря этому через испанскую границу смогла переправиться и единомышленница Беньямина Ханна Арендт, которая и перевезла в США его «Тезисы по философии истории». Некоторые исследователи сомневаются в его самоубийстве, указывая на то, что Беньямин уже был болен, и его смерть во сне могла стать результатом стресса. В качестве доказательства приводится тот факт, что Беньямин был похоронен на местном католическом кладбище по христианскому обряду, в котором отказывают самоубийцам.



Жизни и гибели Беньямина посвящён роман Бруно Арпайи (итал. Arpaia) «Ангел истории» (2001), опера Брайана Фернихоу «Тёмное время» (2004) и др.