Сочинение Береги честь смолоду

На уроках литературы мы познакомились с повестью А. С. Пушкина "Капитанская дочка". Перед произведением помещен эпиграф: "Береги честь смолоду". Я не раз слышала эту пословицу, но поняла ее смысл только сейчас, размышляя над прочитанным, сравнивая двух героев, Гринева и Швабрина.

Это молодые офицеры, присланные для прохождения службы в Белогорскую крепость. Сначала я решила, что оба они отрицательные герои. Автор пишет, что Швабрин сослан в крепость из-за участия в дуэли. И Гринев с самых первых страниц повести произвел на меня плохое впечатление. Он не очень-то хотел учиться, кое-как умел читать по-французски, мечтал вести веселую жизнь в Петербурге, служа в гвардии. По дороге в Белогорскую крепость Гринев пил, играл в бильярд. Только в крепости он предстал передо мною совсем другим человеком.

Вот Петр защищает честь любимой девушки, вызывая Швабрина на дуэль. Его не остановило то, что он может погибнуть. Это дело чести - защитить имя любимой. А впереди Гринева ждет еще более суровое испытание.

Крепость занимает Пугачев. Швабрин переходит на сторону мятежников (не из-за идейных убеждёний, конечно, а, желая сохранить себе жизнь), а Петр Гринев, испытывая симпатию к Пугачеву, отказывается служить у него даже под виселицей. "Я присягал государыне - императрице, тебе служить не могу". Эта сцена очень хорошо раскрывает смысл пословицы. Швабрин запятнал свою честь, став предателем. Гринев показал себя мужественным, умеющим держать слово, отстаивать свои убеждения.

И, наконец, еще один поступок Петра Гринева, подтверждающий, что он порядочный человек, его поездка в лагерь мятежников, чтобы спасти Машу. Этот эпизод помог мне сделать вывод, что для Гринева честь - это не только верность императрице, это благородство, умение любить, способность отвечать за свои поступки, готовность к самопожертвованию. Достойно выходя из сложных жизненных ситуаций, Гринев доказал, что он - человек чести. .