Сочинение Береги честь смолоду (по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»)

На протяжении всей жизни человек стоит перед выбором. Самый главный выбор, который мы делаем, - это выбор жизненного пути. Часто в этом нам помогают книги и их герои.

Образ Петра Гринева - главного героя повести Пушкина «Капитанская дочка» - и отвечает на вопрос, какие человеческие качества нужно воспитывать в себе, по каким жизненным заповедям жить.

Гринев родился в небогатой дворянской семье, где чтут русские христианские традиции и офицерскую честь. С первых страниц повести этот герой представляется нам человеком добрым, послушным родительской воле, честным. Когда Петр повзрослел, отец решает определить его в гвардию, чтобы сын послужил в армии, «как настоящий солдат».

Перед отправлением на воинскую службу отец дает герою наказ: «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду…». Петр Гринев следовал наказу отца неукоснительно и ничем не запятнал своей чести.

Для прохождения службы он был направлен в Белогорскую крепость. Встречи с различными людьми, с которыми он знакомится во время своего путешествия, во время службы в крепости, как нельзя лучше раскрывают характер Гринева.

По прибытии в Симбирск с героем происходит досадный случай – он проигрывает в бильярд. После уплаты легкомысленного долга и ссоры со слугой Савельичем Гринева мучает совесть, он понимает всю безрассудность своего поведения и находит в себе силы признать неправоту и помириться с Савельичем. Далеко не каждый господин способен попросить прощения у слуги.

В Белогорской крепости, благодаря своему доброму и открытому характеру, Петр Андреевич, как родной, принят в семье капитана Миронова – коменданта крепости. Гринев сближается со своим сослуживцем Алексеем Швабриным, таким же молодым офицером. Но оказывается, что они два совершенно разных человека.

Если честь, долг офицера и дворянина являются для Гринева смыслом жизни, то Швабрин - человек бездушный и циничный, большой любитель приврать, очернить людей. Поэтому неизбежно их столкновение, большой человеческий конфликт взглядов, характеров, натур.

Клевета Швабрина в адрес Маши не может не вызвать негодования у Гринева. Чтобы защитить честь девушки, он, ни минуты не раздумывая, выступает в ее защиту и принимает от Швабрина вызов на дуэль.

Позднее Гринев признается Маше Мироновой в «своей сердечной склонности», сообщает об этом в письме к родителям и с нетерпением ждет ответа от них. К сожалению, отец Петра Андреевича не понял его чувств, а намерен был добраться до сына «да проучить его за проказы, как мальчишку», имея в виду состоявшуюся дуэль.

Гринев, как человек послушный родительской воле, честно рассказывает Маше о «препятствии их любви» со стороны его родителей и прощается с ней.

Щедрая натура и великодушие Петра Гринева сыграли большую роль в его судьбе и даже нашли отклик в душе такого сурового человека, как Емельян Пугачев. Этот бунтовщик не смог забыть великодушия Гринева при их случайной встрече и ответил ему «добром за добро».

Когда войска Пугачева захватили Белогорскую крепость, Петру Гриневу грозила смертная казнь. Но узнавший его самозванец казнь отменяет, а взамен требует присягнуть ему на верность. . Но Гринев даже не пошевелился. «Я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению», – говорит он.

На предложение Пугачева служить ему Гринев смело отвечает: «Я присягал государыне-императрице. Тебе служить не могу». А на вопрос Пугачева «Обещаешь против меня не служить?» Гринев отвечает: «Не моя воля. Велят идти против тебя – пойду…». Честь и долг офицера, давшего клятву императрице, являются для Гринева главной жизненной заповедью.

Ему чужд предательский поступок Швабрина, перешедшего на сторону Пугачева и молящего его о пощаде. Гринев так говорит об этом: «С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака».

Судьба его возлюбленной Маши Мироновой так тревожит Гринева, что он, рискуя собственной жизнью, бросается ее спасать из мятежной крепости. Во имя освобождения Маши он неоднократно рискует жизнью и добивается своей цели, проявляя мужество, смекалку и выдержку.

Когда по ложному доносу Швабрина Гринев оказывается в тюрьме, то при допросах он тщательно скрывает знакомство и свою связь с Машей Мироновой, больше всего опасаясь «впутать ее имя в эту гнусную историю». Этот поступок достоин уважения.

Необыкновенные душевные качества Петра Гринева, его порядочность, честь, благородство показывают, что перед нами один из лучших представителей русского общества. Его образ служит прекрасным жизненным примером для многих поколений молодых людей. .