Сочинение «Береги честь смолоду» (по роману Пушкина «Капитанская дочка»)

Одна из основных тем исторического романа Пушкина «Капитанская дочка» - тема чести. Это задается еще в самом эпиграфе к произведению и подхватывается на его первых же страницах. Ведь именно такое напутствие дает своему юному сыну Андрей Петрович Гринев, отправляя того на военную службу. Это подчеркивается еще и тем, что Петрушу, продолжателя старинного дворянского рода Гриневых, отец отправляет служить в «сторону глухую и отдаленную». Никаких поблажек для сына он не ищет, наоборот, желает, чтоб тот стал настоящим офицером, человеком чести и долга. Перед глазами Петруши всю жизнь был достойный пример. Пушкин подчеркивает строгость нравов Андрея Петровича, его мудрость, чувство собственного достоинства.

Понятие чести и долга в повести многозначно. Тема дворянской чести отчетливо звучит в истории знакомства Петруши с Зуриным. Тогда молодой человек проиграл крупную сумму денег. Деньги Петруши хранились у Савельича, и молодому дворянину пришлось поссориться со своим дядькой, чтобы получить эту сумму. Савельич, придя в ужас от количества проигранных денег, умолял Гринева отказаться от уплаты долга, сказать, что у него таких денег нет. Но Петруша был неумолим. Он не может не уплатить бильярдный долг, ведь это дело дворянской чести.

В истории взаимоотношений Гринева с Машей Мироновой тоже возникает тема чести. Девушка была страшно оклеветана Швабриным. Петруше такое потерпеть было просто невозможно. Защищая честь любимой девушки, он вызывает подлеца на дуэль, которой помешало вмешательство коменданта. Тем не менее, она возобновилась, ведь истинно честный и порядочный человек не мог стерпеть такого обращения с девушкой. Здесь идет речь о чести дамы, о долге перед ней.

Полюбив юную девушку, он чувствует себя ответственным за ее судьбу. Защищать и оберегать возлюбленную – его прямой долг. Поэтому когда Маша становится пленницей Швабрина, Гринев готов на все, лишь бы спасти ее. Очень интересен тот факт, что Петруша не нашел никакой поддержки у официальной власти. В этот момент он готов обратиться за помощью даже к Пугачеву. И так получается, что именно этот разбойник, бунтарь и убийца помогает ему. Пугачев освобождает Машу, не смотря на то, что она является дочерью коменданта Белогорской крепости, офицера войск противника. С образом Петруши здесь связана тема не только рыцарской чести, но и мужской. Ведь главный герой вряд ли мог бы считать себя настоящим мужчиной, если бы не смог вызволить возлюбленную из столь унизительного положения.

Примечательно здесь еще и то, что после ареста над Гриневым состоялся суд. Но, защищаясь, герой не мог открыть истинное положение вещей. Он боялся впутать в это дело Машу Миронову: «Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее саму, привести на очную с ними ставку – эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и смутился». Герою проще понести незаслуженное наказание, чем оскорбить сколько-нибудь доброе имя Маши. Можно сказать, что это истинно рыцарский поступок, ведь Петруша готов ценой своей жизни защищать покой Марьи Ивановны.

Также в повести можно отметить тему воинской чести, долга перед отечеством, верности присяге. Особенно ярко это заметно благодаря истории отношений Гринева с Пугачевым. После захвата Белогорской крепости Пугачев признает в Петруше своего прежнего попутчика и спасает его от неминуемой казни. Но разбойник требует Гринева признать в нем государя. Молодой человек не может этого сделать, понимая, что перед ним самозванец, виновный в гибели не только коменданта крепости и его жены, но и многих других невинных людей. Гринев отказывается целовать руку Пугачева, понимая, что за этим может последовать страшная расправа. Но Пугачев не трогает Петрушу, он лишь пошутил, что молодой человек «одурел от радости». Гринев отказывается видеть в разбойнике своего государя и служить ему, хотя жизнь молодого человека висит на волоске. Петруша говорит Пугачеву, что он дворянин, присягавший императрице, и не нарушит своей присяги. Кроме того, Гринев даже не может пообещать Пугачеву, что не будет выступать против мятежников. Ведь он обязан подчиняться темам воинского долга, повиноваться приказу. Думаю, Пугачев смог оценить благородство натуры Петруши, поэтому отпустил его.

Также тема чести воплощается и с помощью других персонажей. Например, Иван Кузьмич Миронов отказывается признать самозванца своим государем и предпочитает погибнуть, до конца выполняя долг коменданта крепости. Для него лучше смерть, чем измена своему долгу. Геройски погибает и Иван Игнатьевич, гарнизонный поручик, отказавшийся присягнуть Пугачеву.

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