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Берегов — воспитатель Киси

    I
    Студент-технолог Берегов — в будущем инженер, а пока полуголодное, но веселое существо — поступил в качестве воспитателя единственного сына семьи Талалаевых.
    Первое знакомство воспитателя с воспитанником было таково:
    — Кися, — сказала Талалаева, — вот твой будущий наставник, Георгий Иванович, — познакомься с ним, Кисенька… Дай ему ручку.
    Кися — мальчуган лет шести-семи, худощавый, с низким лбом и колючими глазками — закачал одной ногой, наподобие маятника, и сказал скрипучим голосом:
    — Не хочу! Он — рыжий.
    — Что ты, деточка, — засмеялась мать. — Какой же он рыжий?. . Он — шатен. Ты его должен любить.
    — Не хочу любить!
    — Почему, Кисенька?
    — Вот еще, всякого любить.
    — Чрезвычайно бойкий мальчик, — усмехнулся Берегов. — Как тебя зовут, дружище?
    — Не твое дело.
    — Фи, Кися! Надо ответить Георгию Ивановичу: меня зовут Костя.
    — Для кого Костя, — пропищал ребенок, морща безбровый лоб, — а для кого Константин Филиппович. Ага?. .
    — Он у нас ужасно бойкий, — потрепала мать по его острому плечу. - Это его отец научил так отвечать. Георгий Иванович, пожалуйте пить чай.
    За чайным столом Берегов ближе пригляделся к своему воспитаннику: Кися сидел, болтая ногами и бормоча про себя какое-то непонятное заклинание. Голова его на тонкой, как стебелек, шее качалась из стороны в сторону.
    — Что ты, Кисенька? — заботливо спросил отец.
    — Отстань.
    — Видали? — засмеялся отец, ликующе оглядывая всех сидевших за столом. — Какие мы самостоятельные, а?
    — Очень милый мальчик, — кивнул головой Берегов, храня самое непроницаемое выражение на бритом лице. — Только я бы ему посоветовал не болтать ногами под столом. Ноги от этого расшатываются и могут выпасть из своих гнезд.
    — Не твоими ногами болтаю, ты и молчи, — резонно возразил Кися, глядя на воспитателя упорным, немигающим взглядом.
    — Кися, Кися! — полусмеясь, полусерьезно сказал отец.
    — Кому Кися, а тебе дяденька, — тонким голоском, как пичуга, пискнул Кися и торжествующе оглядел всех… Потом обратился к матери:
    — Ты мне мало положила сахару в чай. Положи еще.
    Мать положила еще два куска.
    — Еще.
    — Ну, на тебе еще два!
    — Еще!. .
    — Довольно! И так уже восемь.
    — Еще!!
    В голосе Киси прозвучали истерические нотки, а рот подозрительно искривился. Было видно, что он не прочь переменить погоду и разразиться бурным плачем с обильным дождем слез и молниями пронзительного визга.
    — Ну, на тебе еще! На! Вот тебе еще четыре куска. Довольно!
    — Положи еще.
    — На! Да ты попробуй… Может, довольно?
    Кися попробовал и перекосился на сторону, как сломанный стул.
    — Фи-и! Сироп какой-то… Прямо противно.
    — Ну, я тебе налью другого…
    — Не хочу! Было бы не наваливать столько сахару.
    — Чрезвычайно интересный мальчик! — восклицал изредка Берегов, но лицо его было спокойно.
    II
    За обедом Берегов первый раз услышал, как Кися плачет. Это производило чрезвычайно внушительное впечатление.
    Мать наливала ему суп в тарелку, а Кися внимательно следил за каждым ее движением.
    — На, Кисенька.
    — Мало супу. Подлей.
    — Ну, на.

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