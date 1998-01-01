Берестов В.Д. - Вариант 1

БЕРЕСТОВ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ

(1928— 1998)

Его жизнь, его книги вмещают множество эпох и литературных

жанров. Стихи, проза, жизнь Берестова удивительны и чудесны, вероятно, потому

что главный его талант — любовь. Вот стихотворение «Улыбка»:

Ушедший мир лежал у наших ног,

Но я чужим назвать его не мог. . .

Философ П. -Т де Шарден утверждал: «Наша способность любить

развивается до охвата всех людей и всей Земли». Именно эта способность была у Б. , и он принял любовь как дар соединять в своем творчестве жизни и миры разных людей. Поэтому вероятно, в отрочестве Берестов покровительствовала А. Ахматова, учила языку Н. Я. Мандельштам. К. И. Чуковский, С. Я. Маршак наставляли в юности. Берестов — явление крупное в современной литературе, его уход 15 апреля 1998 года еще обнажит перед нами «зияющие высоты» наших незнаний, утрат. Возможность пребывания в масштабе личности художника — философа, поэта духовный опыт чтения его книг. Необходимая книга для чтения и перечитывания — сборник «Первый листопад». Уникальность книги в том, что стихам принадлежат тонкие, изящные, акварели Т. И. Александровой — жены поэта. Особый мир — детские портреты. Все вместе —

цветы, пейзажи, портреты — Любовь Поэта и Художника. Книга, рожденная любовью.

Жизнь Берестов — истинный путь: он стремится к себе идеальному к пре-

делу замысла, чтобы представить красоту подобного творчества, надо

обратиться к его воспоминаниям об А. А. Ахматовой.

Валентин Дмитриевич поведал о тех днях, когда он слушал Ахматову: «Понимал, что слышу голос мировой поэзии». О часе прихода к Анне Андреевне он говорит: «Над домом и двором стояла яркая голубая весенняя звезда. Она сияла над той светящейся дверью, куда мы должны были войти». Берестов оставил нам память об уникальных событиях, бережно передал традицию понимания вечных истин.

Ода отрочеству. Так можно уточнить жанр, в котором воссозданы события в Ташкенте 1942—43 гг. В ташкентском пристанище А. А. Ахматовой творцами событий в литературной жизни были и юные отроки — Валя Берестов и его ровесники: «Ахматова смотрит на нас, словно, пытаясь угадать судьбу каждого». 1 апреля 1943 г. Берестов получил «правила для юных поэтов». Любовь Берестова, её энергия—луч света, помогающий нам проницать окружающее в гармонии целого, а самих себя через совершенство мира.

Узнавание поэта вдохновенно в его стихах и не менее радостно и волнующе в признаниях в верности русской поэзии ХХ века (Н. Гумилёв, В. Хлебников, М. Кузьмин), размышлениях о родстве и близости с Д. Дефо, обнаружении истоков зрелого Пушкина в Державине, Батюшкове.

Природа поэзии Берестова — образы познания мира любовью. «Детский« Берестов соответствует ожиданиям ребенка потому, что он философ, художник, ученый — «космос» его духовного опыта сотворен любовью в точкё сопряжения веков и личностей.

Поэт и археолог.

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