Немец, сначала жених, а потом и муж Веры Ростовой. Это "свежий, розовый гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный". В начале произведения Б. поручик, а в конце произведения становится полковником, из чего можно увидеть, что Б. сделал неплохую карьеру. Он точен, спокоен, учтив, но очень эгоистичен и скуп. Любит и может разговаривать только о себе и своих успехах. Окружающие посмеиваются над ним, он чужой в доме Ростовых. Им непонятны его расчетливость, скупость. Б. делает Вере предложение и требует от старого графа обещанного приданого, невзирая на трудное финансовое положение Ростовых. Этот герой явно неприятен и чужд самому Толстому. .