Сочинение Бесчеловечность теории Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)

Ф. М. Достоевский – глубокий философ и тончайший психолог. Он вошел в историю русской литературы как мастер описания «больной души». Одним из интереснейших героев этого писателя является Родион Романович Раскольников, убийца, философ, мыслитель.

Придавленный бедностью, озлобленный своим бессилием помочь близким людям, Раскольников решается на преступление - убийство старухи-процентщицы, извлекающей выгоду из людских страданий. Родион жаждет мести за поруганных и обездоленных людей, за всех тех, кто доведен до предела нищеты и нравственных мучений.

Именно поэтому Раскольникова так возмущает теория Петра Петровича Лужина, успешного предпринимателя, жениха его сестры Дунечки. Лужин – сторонник теории «разумного эгоизма». Он считает, что каждый, прежде всего, должен заботиться о себе, о своем благополучии. Чем больше в обществе будет богатых людей, тем богаче будет все само общество.

А что же бедные, «униженные и оскорбленные»? По теории Лужина, чем больше преуспевающих в обществе людей, тем лучше и беднякам: им больше достается от «щедрот» богатых. Получается, что каждый должен думать только о себе, а не о своем ближнем.

Раскольников не желает принимать такой философии, ведь он пытается заботиться о счастье всех людей, хочет всемирного блага. В добавление к этому, протест и возмущение Родиона сочетается с его теорией «сильной личности». Презрение к обществу и его нравственным законам приводит героя к убеждению о необходимости сильной, властной личности, которой «все дозволено». Преступление должно доказать самому Раскольникову, что он не «тварь дрожащая», а «настоящий властелин, которому все разрешается».

Вначале Родиона нисколько не трогает совершенное им убийство. Он слишком уверен в правильности своих идей, уверен в своей самобытности и исключительности. Что тут такого, если он убил? Он убил только одну «вошь, из всех вшей самую наибесполезнейшую».

Когда Родион слышит слово «преступление», он кричит в ответ: «Преступление! Какое преступление?. . то, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, никому не нужную, которую убить – сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это же преступление? Не думаю я о нем, и смывать его не думаю!»

Постепенно Раскольников начинает анализировать причины и давать различные объяснения своему поступку: «хотел Наполеоном сделаться», жаждал помочь матери, был безумен и озлоблен, бунтовал против всех и вся, стремился утвердить свою личность. Героя начинает мучить совесть. По-моему, это естественно. Раскольников нарушил нравственный закон, который существует в душе человека с момента его рождения. Этот закон непреложен. Нарушившего его ждут сильнейшие нравственные муки, разрушение духовное и физическое.

Так теория Раскольникова начинает постепенно рушиться. Нельзя делить людей только на «плохих» и «хороших», да и не дело человека – судить других. Кто прав, а кто виноват, может решать только Господь Бог. Нельзя убивать человека, даже ради великих и благих целей. Жизнь – это самое ценное, что у нас есть, и никто не вправе выносить ей приговор просто так, по собственной прихоти.

Кульминационная сцена, где сам убийца перечисляет, пересматривает и, в конечном счете, отвергает все мотивы преступления - сцена признания Раскольникова Соне. Все доводы рассудка, казавшиеся ему столь верными, отпадают один за другим. Таким образом, роман «Преступление и наказание» помог мне понять: нельзя прийти к благу через убийство, даже если добро во много раз превышает зло.

Примечательно то, что героя наказывает не столько общественный закон, сколько его внутренняя мораль, совесть. Следователь Порфирий Петрович говорит одну из ключевых фраз в романе: «Страдание – великая вещь». Именно этой фразой и развенчивается теория «сверхчеловека». Через внутренние страдания и страшные муки герой приходит к началу очищения, просветления.

Мы понимаем, что слово «наказание» в названии романа несет очень глубокий смысл. Это не столько уголовное наказание, сколько внутреннее. Само подсознание наказывает героя за содеянное им. Ведь он преступил не просто общественный закон, он решил переступить через себя, через свою сущность. Но это, по убеждению Достоевского, невозможно. Также нельзя устроить счастье других на преступлении, убийстве, крови.

Раскольников в романе приходит к переосмыслению нравственных ценностей: «Разве я старушонку убил? Я себя убил». Я согласен с героем и автором. Только через гуманное и высокое человечество может возвыситься, достичь счастья многих людей. Осознать все это мне помог великий роман Достоевского «Преступление и наказание».

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