БЕСЕДА ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ







АПОКРИФ





Григорий спросил: «Кто первым явился на земле?» Василий ответил: «Первым явился Сатанаил и причтен был к ангелам, а за гордость его назвали сатаной-дьяволом, и он был низвержен ангелом на землю за четыре дня до создания Адама».

Василий спросил: «Что есть высота небесная, широта земная, глубина морская?» Иоанн ответил: «Отец, сын и святой дух».

Василий спросил: «Где жил бог сначала, когда не было света?» Иоанн ответил: «На небесах есть три свода, и там был агнцем господь в трех сводах, а света тогда не было».

Григорий спросил: «Объясни мне троицу в этих трех сводах». Иоанн ответил: «Отец, сын и святой дух; один — свет, а все трое — огонь».

Василий спросил: «Из чего созданы ангелы?» Григорий ответил:«Из духа господня, из света и из огня».

Василий спросил: «Из чего сделано солнце?» Иоанн ответил:«Из верхнего плаща господня».

Григорий спросил: «Из чего сделана луна?» Ответил: «Из аера, и из воздуха, и из престола господня».

Иоанн спросил: «Из чего сделаны гром и молния?» Василий ответил: «Голос господен утвержден в огненной колеснице, и приставлены ангелы грома».

Григорий спросил: «Сколько ветров бывает?» Иоанн ответил:«Двенадцать ветров».

Соломон спросил: «Что такое четыре образа на земле?» Иоанн ответил: «Четыре евангелиста: на востоке Матфей в человеческом образе, на западе Марк в образе тельца, на севере Иоанн в образе орла, на юге Лука в образе льва, все же крылаты».

Григорий спросил: «Из скольких частей был сотворен Адам?» Василий ответил: «Из восьми частей: 1) от земли взято тело, 2) от камня — кости, 3) от Красного моря — кровь, 4) от солнца — глаза, 5) от облаков — мысли, 6) от дыхания — волосы, 7) от света — душа, 8) сам господь вдохнул в него душу и дал власть над всем видимым и невидимым в водах и в горах, на земле и на небе».

Иоанн спросил: «Сколько времени провел Адам в раю?» Василий ответил: «От шестого часа до девятого».

Григорий спросил: «Где Адам поселился, когда был изгнан из рая?» Иоанн ответил: «В земле мадиамской, там он был создан, там он и умер и похоронен, в той же стране был сделан и Ноев ковчег».

Василий спросил: «Сколько высоких гор, и морей, и больших рек на свете?» Григорий ответил: «Гор высоких двенадцать, а морей двадцать, а рек больших тридцать, а из рая вытекают четыре реки: Тигр, Фисон, Евфрат и Геил».

Григорий спросил: «Сколько в мире крупных островов?» Василий ответил: «Семьдесят два острова, а на тех островах живут семьдесят два разных народа».

Григорий спросил: «Сколько костей в человеке?» Иоанн ответил: «Двести девяносто пять костей, и столько же суставов».

Василий спросил: «Кому первому написал бог послание?» Григорий ответил: «Сифу, сыну Адама — десять заповедей».

Иоанн спросил: «Чей голос разнесся от востока до запада?» Григорий сказал: «Убил Каин Авеля, брата своего».

Григорий спросил: «Когда возрадовался весь мир?» Василий ответил: «Когда Ной вышел из ковчега».

Иоанн спросил: «Какого зверя не было в ковчеге?» Василий ответил: «Рыбы кита».

Василий спросил: «Какой город стоял между небом и землей?» Григорий ответил: «Ноев ковчег».

Иоанн спросил: «Кто первым на земле научился кланяться богу на восток?» Григорий ответил: «Моисей-пророк на горе, когда увидел неопалимую купину».

Иоанн спросил: «Который пророк не был похоронен?» Григорий ответил: «Моисей на горе Афавеи, ангел отнес его в рай».

Василий спросил: «Что значит — замок водяной, ключ деревянный, заяц убежал, а охотник утонул?» Иоанн ответил: «Моисей ударил жезлом и провел свой народ через Красное море. Тогда они начали печь пресные хлеба на головнях от солнечного огня, на служение богу».

Василий спросил: «Какие два врага борются в мире день и ночь?» Иоанн ответил: «Жизнь и смерть».

Григорий спросил: «Какая мать сосет своих детей?» Иоанн ответил: «Море — реки».

Иоанн спросил: «Что значит блуждающий гроб, а в нем поющий мертвец?» Василий ответил: «Кит плавал по морю, а Иона в его чреве пел песнь богу».

Григорий спросил: «Я видел змея, лежащего у дороги, который хотел схватить за ногу коня, а конь припал на заднюю ногу, ожидая спасения от господа бога своего. Что это означает?» Иоанн ответил: «Конь — это правая вера христианская, дорога — этот мир, а змей — антихрист, а нога коня — последние дни нашего века».

Василий спросил: «Как вода покрыла море?» Григорий ответил: «Вода — учение книжное, а морем называется мир».

Иоанн спросил: «Будут ли в лугах поставлены загородки для овец?» Василий ответил: «Лугом называется рай, а загородки — райские места, а овцы — верные люди, трудятся для бога, а не для дьявола».

Василий спросил: «Когда человек разбогатеет, умножится ли слава дома его?» Григорий ответил: «Иуда, взяв плату, удавился, а вечное оставил; также и все наживаются неправдой, умирают от богатства своего, а все останется».





ИНЫЕ ВОПРОСЫ, В КАКОЙ ДЕНЬ И ЧАС СОЗДАЛ ГОСПОДЬ ПЕРВОГО АДАМА И ПРОЧЕЕ ОБ ЭТОМ





Из чего был создан Адам? Из восьми частей, в шестой день сотворения земли, в шестой час дня, а мера его тела — двадцать четыре локтя.

Кто первый пророк на земле? Адам.

О чем пророчествовал Адам? Когда господь бог сотворил Адама из земли, дунул на него бог, и Адам ожил, и посадил его господь бог на престоле, и сказал господь: «Благослови, владыко»,— Адам встал с престола и сказал: «Благословенно царство отца и сына и святого духа», и первое пророчество произнес Адам о святой троице; когда Адам заснул в раю и проснулся, господь спросил его: «Адам, что ты видел во сне?» Адам ответил: «Видел, господи, Петра, идущего в Рим, а Павла — в Дамаск, а Иоанна Богослова — в Эфес, а тебя, господи, видел распятого на кресте в Иерусалиме, на Голгофе». Это и есть пророчество Адама.

За сколько лет до распятия Христа он пророчествовал? За пять тысяч пятьсот тридцать восемь лет.

Что означает: стоит дерево в цвету, а под ним корыто, а на дереве сидит голубь, и, срывая цветы, кидает их в корыто, цветов не уменьшается, а корыто не наполняется? Дерево — земля, а цветы — люди, корыта — могилы, а голубь — смерть.

Что есть божие в мерах и что без меры? Милость божия без меры, а наказание в мерах.

Что означает: от двоих нельзя убежать, двоих нельзя догнать? От смерти невозможно убежать и от старости, а молодость и жизнь невозможно догнать.

Что значит: двое стоят, двое идут, двое расходятся? Двое стоят — небо и земля, двое идут — солнце и луна, двое расходятся - день и ночь.

Что такое: ни небо, ни земля, но живое и имеет внешний образ, на нем рождаются пернатые птицы, и из тех птиц двое смотрят, трое созидают, одна повелевает? Имеет облик человек, а пернатые птицы — это глаза, руки, язык; когда начнешь писать, глаза смотрят, руки созидают, язык повелевает.

Рай создан раньше, чем Адам, или Адам раньше рая? Рай сотворен раньше Адама как жилище для него, уготованное богом, а потом создан Адам, и введен был в рай, и пробыл в нем от шестого часа до девятого; также и муки уготованы раньше грешников.

Почему бог родился от женщины, крестился водою и распят был на древе? Как Адам был прельщен женщиной и изгнан из рая, так и бог, мстя дьяволу, родился от женщины; Адам вкусил от древа и изгнан из рая; бог на древе распростер руки, дьявола победил древом; водою потопил он весь человеческий род за грехи его, потому и бог крестился водою и обновление даровал всему миру.

Какие три вещи чем не могут насытиться? Глаз — зрением, ухо - слухом, гортань — сладостию.

Что есть мера от востока до запада? Солнце, луна и звезды.

Какой первый грех на свете? Зависть и превозношение.

В чем самая большая погибель для человека? Славолюбие, сластолюбие, сребролюбие.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--