Все кругом говорили, что у Сереги Безменова злая жена. Злая, капризная и дура. Все это видели и понимали. Не ви и не понимал этого только Серега. Он злился на всех и втайне удивлялся: как они не видят и не понимают, какая она самостоятельная, начитанная, какая она. . . Черт их зна, людей: как возьмутся языками чесать, так не остано. Они же не знали, какая она остроумная, озорная. Как она ходит! Это же поступь, черт возьми, это движение впе, в ней же тогда каждая жилочка живет и играет, когда она идет. Серега особенно любил походку жены: смотрел, и у него зубы немели от любви. Он дома с изумлением огля ее всю, играл желваками и потел от волнения.

-- Что? -- спрашивала Клара. -- Мм?. . -- и, играя, пока Сереге язык. И шла в горницу, будто нарочно, чтоб еще раз показать ему, как она ходит. Серега устремлялся за ней.

. . . И они же еще вякали про то, что она. . . О деревня! Серега молил бога, чтоб ему как-нибудь не выронить из рук этот драгоценный подарок судьбы. Порой он даже страшил: по праву ли свалилось на его голову такое счастье, дос ли он его, и нет ли тут какого недоразумения -- вдруг что-нибудь такое выяснится, и ему скажут: "Э-э, друг сит, да ты что?! Ишь захапал!"

Серега увидел Клару первый раз в больнице (она только что приехала работать медсестрой), увидел и сразу забес. Сперва он увидел только очки и носик-сапожок. И сразу забеспокоился. Это потом уж ему предстояла ра открывать в ней все новые и новые прелести. Сперва же только блестели очки и торчал вперед носик, все осталь была -- рыжая прическа. Белый халатик на ней разлетал в стороны; она стремительно прошла по коридору, бро на ходу понурой очереди: "Кто на перевязку -- заходите". И скрылась в кабинетике. Серега так забеспокоился, что у него заболело сердце. Потом она касалась его ласковыми теплыми пальцами, спрашивала: "Не больно?" У Сереги кру голова от ее духов, он на вопросы только мотал го­лово -- что не больно. И страх сковал его такой, что он боялся пошевелиться.

-- Что вы? -- спросила Клара

Серега от растерянности опять качнул головой -- что не больно. Клара засмеялась над самым его ухом. . . У Сереги, где-то внутри, выше пупка, зажгло. . . Он сморщился и. . . за. Натурально заплакал! Он не мог понять себя и ниче не мог с собой сделать. Он сморщился, склонил голову и заскрипел зубами. И слезы закапали ему на больную руку и на ее белые пальчики, Клара испугалась: "Больно?!"

-- Да иди ты!. .

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