Островский А.Н. Бесприданница читать краткое содержание, пересказ

Главные герои:

Огудалова Харита Игнатьевна – вдова «бальзаковского возраста».

Лариса Дмитриевна – дочь Хариты Игнатьевны.

Кнуров Мокий Парменыч – человек в возрасте, крупный капиталист.

Вожеватов Василий Данилыч – представитель богатой фирмы.

Карандашев Юлий Капитоныч – бедный чиновник.

Паратов Сергей Сергеевич – барин из судовладельцев.

Все действия разыгрываются в городке Бряхимове, на реке Волга.

Действия разворачиваются в небольшой кофейне, в которой встречаются Кнуров и Вожеватов, делясь последними новостями. Вожеватов рассказывает о последних событиях, которые происходят в Брахимове. Он же поведает Кнурову, что видел на причале Паратова, у которого собирается приобрести теплоход «Ласточка». Дальнейший разговор завязывается вокруг замужества Огудаловой Ларисы, которая собирается вступить в брак с Карандышевым. Как они считают, Лариса – положительная девушка, но без приданного. Именно по этой причине гостюют у них многие, а вот жениться не торопятся. Поговаривают, что Лариса влюблена в Паратова, который уделял ей внимание год назад. Правда, тоже поездил, претендентов на ее руку разогнал, а потом и сам уехал. Лариса же в порыве чувств, пустилась вдогонку, но мать не дала этого сделать. И на следующей станции сошли с поезда. Девушка от отчаяния принимает решение выйти замуж за первого-встречного, кем и стал Карандышев.

Как только Кнуров и Вожеватов заканчивают обсуждать проблемы семьи, как в кофейню заходят основные герои их разговора. Карандышев не может терять момент и приглашает Кнурова с Вожеватовым на званый обед, который собирают во славу Ларисе Дмитриевне.

В это время возвращается сам Паратов и доводит к сведению жителей городка о скорой женитьбе на наследнице большого состояния, поэтому приехал развлечься перед предстоящей свадьбой. От людей Паратов узнает о скором замужестве Ларисы и навещает ее дома. Беседуя с девушкой, вынудил ее признаться в еще не потухшем чувстве.

Во время званого обеда у Карандышева, который очень хотел показать себя «ровней» богатым людям, которые имеют власть. На самом деле, он их всей душой терпеть не может. Уязвленный себялюбец даже не замечает, как комедийно выглядит желание ввести Ларису в «высшее общество».

В итоге все заканчивается порывом всей компании провести время на пароходе с цыганами. После весело проведенного времени, Паратов сообщает Ларисе, что вскоре женится на дочери владельца золотых приисков и отсылает ее домой. Лариса, расстроеная, даже не противилась, когда ее разыгрывали Кнуров и Вожеватов.

Ущемленный и ослепленный ненавистью, Карандышев делает выстрел в спину Ларисы, желая всем доказать свою власть над ней. Этим поступком он показал свое истинное отношение к женщине, к которой относился не больше, как к «вещи». Обвиняя богатых в скудности и примитивности их души, сам оказался таким же.

Лариса же на поступок Карандышева отреагировала с благодарностью и приняла как спасение. Поблагодарив всех и признавшись всем в любви, покидает этот мир.