Бесприданница характеристика образа Карандышева Юлия Капитоныча

Молодой, но бедный чиновник, который относится не столько к богатым, сколько к бедным. Будучи эгоистом, обладающим чувством собственного достоинства, сквозь весь сюжет пьесы А. Н. Островского пытается заглушить или побороть чувство зависти к богатым людям. Очень интересный персонаж произведения тем, что в нем постоянно борется чувство любви к Ларисе Огудаловой с чувством тщеславия и превосходства над богатыми благодаря тому же чувству к Ларисе. Ведь, по сути, своим согласием, она отдает предпочтение Карандышеву, а не богатому Паратову.

Карандышев, который, по его мнению, совершает высокий поступок, беря в жены девушку без приданного, ведь на ней по этой причине никто не хотел жениться, хоть кавалеров было достаточно. А с другой стороны, ему постоянно напоминают, что согласие Ларисы – дурное стечение обстоятельств. Понимая, что его положение довольно-таки шатко, даже на правах официального жениха, он имеет мало прав в этом доме. Осознавая себя аутсайдером на лавке запасных, он злится, не чувствуя полного превосходства.

Карандышев не принимает путь смирения, который предлагает ему Лариса. Она помогает найти выход из тупиковых взаимоотношений, путем нежности и ласки, сочувствия и одобрения. Она просит его увезти в деревню и там начать тихую кроткую семейную жизнь. И все было бы хорошо. Но помним, что у Карандышева полно своих внутренних проблем, с которыми ему тяжело совладать. Уехав из города, он лишится минуты славы и превосходства над богатым и напыщенным Паратовым. Его уязвленное самолюбие не может этого допустить и он решает венчаться в городе «Чтоб не сказали, что мы прячемся».

А. Н. Островский, показывая такие сцены, осуждает подобные эгоистичные проявления, которые не помогают человеку стать самостоятельным и сознательным. Наоборот, наталкивают на путь такой же выдуманный, с искривленным сознанием и восприятием мира, как у самого Паратова. Ведь такие люди, как он лишены моральных принципов и жизненных устоев.

Эгоизм и самолюбие проявляются в конце пьесы, где Карандышев вначале бросается к ногам со словами о любви, а потом искусственный жест, схожий с наполеоновской манерой поведения. С одной стороны, ситуация уже ушла из-под контроля. Он потерял свой шанс обрести счастье с женщиной, которую любит. Понимая, что уже ничего исправить нельзя, Лариса не вернется к нему, даже после позора, он все равно пытается остановить ее, рассказывая ей правду, пусть, даже, очень горькую. А с другой стороны – самоутверждение при помощи женщины, которая ему якобы «не пара». И если он не может иметь право на нее при жизни, то он показывает свое право над мертвой.

Именно этими качествами и отличается герой от всех остальных действующих лиц. Его постоянное стремление восторжествовать над своими богатыми соперниками, вечный поиск мести, пусть даже самой маленькой и ничтожной. Как не раз говорил Карандышев, его самолюбие не одиножды было оскорблено и унижено. И, что теперь он жаждет славы, чтоб все завидовали и хотели «подружиться» с ним, как с обладателем прекрасного трофея. И именно по этой причине он терпит все издевательства и насмешки, поскольку все время пытался стать в позу знатного человека, богатого жениха, благородного кавалера, но попыткам суждено было остаться попытками.