Бесприданница характеристика образа Огудаловой Ларисы Дмитриевны

Главная героиня пьесы описывается довольно емко, хоть и кратко. Лариса Огудалова. По словам прохожих, одевалась дольно скромно, но богато. Весь сюжет персонаж будет выбирать между кавалерами, соперничающими между собой. Примечательно так же будет упомянуть, что Лариса нацелена сделать свой выбор по велению сердца, но понимаем, что права она такого была лишена, поскольку была девушкой без наличия приданного.

Лариса Огудалова отдала свое сердце Паратову, который был для нее на тот момент идеальным мужчиной, с харизмой, с «широкой душой» русского человека, которому по нраву веселые компании. Именно он зародил в ее сознании представление о совсем другом мире, который полон поэтики, лирики и веселья. Ее тонкой, музыкальной натуре, по мнению местных жителей, необходим был именно такой человек. Лариса живет в вымышленном мире грез, где она сочиняет стихи, пишет романсы и мечтает.

Дав согласие на брак с Карандышевым, она чувствует себя вырванной из того прекрасного мирка, где ей было очень комфортно. Карандышев может дать лишь уничижительную жизнь и это все, что может предложить очень скромного достатка чиновник. Тем более, он смешно выглядит, когда пытается при всех сравниться с Паратовым. Для Ларисы все более ясным становится натура Карандышева, которая выглядит комично на фоне постоянных поражений. Она очень противится его попыткам «поравняться» с богатыми, напоминая о его низости. С каждым разом, убеждая его в своей любви к Паратову, она разжигала чувство зависти и мести.

Ей на самом деле очень сложно примириться с теми обстоятельствами, которые повлекли их помолвку, потому как ей навсегда придется попрощаться с миром грез и покорно примириться с ролью жены бедного станционного смотрителя. Как может, она пытается найти всевозможные выходы из сложившейся ситуации. И ей в голову приходит «гениальная» мысль, что в тот волшебный мир лежит такая же поэтичная и романтичная дорога, которая требует такого же поступка. Но, на самом деле, ее поступок скоропостижен и опрометчив, который привел ее не в мир сказок и грез, а прямо к гибели.

В разговоре и поступках Лариса все время напоминает какой-то романс, в котором соединены и красивая, мелодичная поэтичность и ярко выраженная фальшь. Фальшивые взгляды и принципы окружают Паратова. Ларисе думалось, что ее любимый человек полон светлых и воздушных чувств, а он оказался жестоким, хитрым, расчетливым. Глубину ее чувств раскрывает автор в своей пьесе, где она говорит о широте просторов и бесконечно длинной реке. На самом деле Паратов ничего уникального собой не представлял. Так, приехал развеяться и повеселиться от души.

В решающий момент, Лариса Огудалова, почему-то делает свой выбор на Паратове, с его шутками, песнями и пустыми обещаниями. Такой выбор – скорее протест предыдущему выбору, который делает Лариса перед этим, предпочитая сказку, реальной жизни. Побывав на мужском пикнике, Лариса поняла, что ее все богатые чиновник, оценивают, как приз, как выгодное вложение, как куклу. От безысходности Лариса ощущает себя марионеткой. И ей больно от такого положения. Поэтому, когда прозвучал выстрел, Лариса даже благодарила Карандышева, что тот мир, о котором она грезила, уже потерян для нее навсегда. Оставленная на осмеяние жителей города, да и самих богачей, которые делали разные предложения, среди которых было много непристойных. Эти купцы жестоко унизили, уничтожив ее собственный мир, в котором присутствовали и романсы, и стихи и песни с плясками. Такая жизнь показалась Ларисе совсем скучной и холодной, где ей места, естественно, нет.