Сочинение Бессмертные нравственные ценности в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 2

Роман «Мастер и Маргарита» является наиболее значительным и сложным произведением М. А. Булгакова. В нём поднимаются важные жизненные вопросы, многие века стоявшие перед художниками слова: вопросы Добра и Зла, подлости и коварства, свободы и несвободы, смысла жизненного счастья, любви и ненависти, истины и лжи.

Булгаков изображает в своём произведении целую галерею незабываемых образов. Мир земной представлен людьми обыкновенными, с обычными, повседневными заботами и мелкими страстями. Это люди несвободные, живущие по установленным планам и зависящие от узаконенных установок. Мир их материалистических размышлений ограничивается коммунальной квартирой и личным опытом. Они не верят в библейские и потусторонние временные измерения. Это неверие в предсказуемость судьбы привело к болезни Ивана Бездомного, попавшего в клинику Стравинского, и к гибели Берлиоза – человека без фантазии, догматика, признающего лишь общепринятые истины. В «земных главах» властвует главная для всех инструкция: «положено – не положено». Здесь «положено» говорить только разрешённые слова, действовать только в дозволенных пределах. Булгаков, живя в таком обществе, прекрасно понимал ценность свободы.

«Свобода и несвобода» в философском аспекте поставлена в спорах Иешуа Га-Ноцри с могущественным римским прокуратором Понтием Пилатом. В душе его происходит борьба человеческого и должностного. Пилат, как государственный человек, вынужден делать то, что расходится с его человеческой совестью, хотя и соответствует идее государственности. Он, дослужившись до большого чина, переродился, стал бояться за карьеру. Власть не только возвышает человека над людьми, но и делает его своим рабом. Душевные человеческие порывы уступают место рассудочному политиканству. Несвобода берёт верх над свободным волеизъявлением.

Пилат, будучи умным человеком, прекрасно понимает величие собеседника, его талантливость как врача телесного и духовного, которого ни в коем случае нельзя убивать. Но является прямым виновником его смерти, так как общественное мнение толпы, на которое он переложил свою вину, расходилось с его личными симпатиями. Зло, совершённое им, не пройдёт бесследно. Он обрёк себя на вечную иллюзорность существования.

Независимость разума и духа Иешуа Га-Ноцри, недоступная для простых смертных, тем значительней, что исходит из добрых побуждений, из любви и веры к человеку. Главное для правдолюбца – делать людям добро, не держать «камня за пазухой», уметь прощать заблудших врагов. Он даже хлопочет перед духом Зла за Маргариту, отдавшую Дьяволу свою душу во имя любви. Важна, по его мнению, духовная сторона, которую-то как раз и нужно развивать. Он верит людям, надеется на их духовное возрождение.

По принципу антитезы рассматривается проблема Добра и Зла, так или иначе затрагивающая все образы романа и особенно Воланда. Именно с ним связан эпиграф ко всему произведению: «…так кто же ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Воланд, прежде всего, наказывающая сила по отношению к тем, кто пропагандирует несвободу, к людям подлым и корыстным, и совершающий благо по отношению к честным и справедливым. Он даже может простить трусливого человека, например, Понтия Пилата.

Воланд знает цену всему: невежеству и бездуховности, демагогической рассудочности, страсти к деньгам. Он признаёт и то, что по-настоящему истинно и ценно – творчество Мастера, любовь и достоинство Маргариты, раскаяние Понтия Пилата. У него нет презрительного отношения к людям.

Образ Мастера не совсем чётко обрисован в романе. Но он решил для себя главную проблему: что первично и что вторично – Добро или Зло. Доброе, утверждает его герой Иешуа, высвободит из человека злое энергией доброты, словесным убеждением, а не силой власти, ибо такая власть является орудием насилия.

Маргарита - сильная и цельная натура. Она ради встречи с любимым готова даже стать ведьмой и быть королевой на балу у Сатаны. Богатство, комфорт – не это всё нужно Маргарите. Встреча с Мастером дала ей то, чего не хватало для счастья: любовь. Только после встречи с любимым она обрела смысл жизни.

Таким образом, проблемы, поставленные в романе, дают богатую пищу для размышлений. Написанный несколько десятилетий назад, он и по сей день не потерял своей актуальности. .