Сочинение «Бессмертные заветы Человечности»

Все можно оправдать высокой целью -



Но только не пустоту души.



П. Тычина



Милосердие… Как часто мы слышим это слово с экранов телевизоров, видим на страницах газет. Оно неизменно присутствует и в речах политиков. Оно сейчас модно. Но люди, которые так злоупотребляют им, часто сами не понимают, что это такое. Еще опаснее то, что частое употребление этого слова «обесценивает» его. Кроме того, демагоги считают, что когда проблема подробно обсуждена, она от этого решится сама собой.



Конечно, государство выделяет средства на благотворительные мероприятия, но милосердие – это не только материальная помощь, но и нравственная. Тем более часто влиятельные люди жертвуют на благотворительность вовсе не из сочувствия, а для поднятия своего рейтинга или для того, чтобы платить меньшие налоги. А детям в приюте, кроме теплых вещей и нормальной пищи, нужны (и не меньше!) ласковое слово, забота, неравнодушие. Но, к сожалению, большинство из них лишены этого на всю жизнь. Я считаю милосердными людей, которые усыновляют детей-сирот, тех, кто без пользы для себя ходит в приюты и делится самым дорогим сердечной теплотой, тех, кому не жалко частицу своей души отдать обездоленным людям. Конечно, материальная помощь тоже важна, но это еще не все. Ведь известно, что когда основные потребности человеческого организма удовлетворены, человек уже не думает о «хлебе насущном», основными тогда становятся духовные запросы. Даже в тюрьмах осужденные создают библиотеки собственными силами.



Милосердие, как и другие морально-этические категории, является неоднозначным. Например, как поступить врачу в ситуации, когда пациент вскоре умрет, и это абсолютно точно, а сейчас он испытывает страшные мучения? Конечно, закон не позволяет убивать людей, но в таком случае это не было бы убийством в прямом смысле этого слова, скорее – милосердием. И известны случаи, когда врачи так и поступали, потому что не в состоянии были смотреть, как страдает обреченный человек. Бывают не менее страшные дилеммы: сказать человеку, что он смертельно болен или нет? Многие кончают жизнь самоубийством, когда узнают, что больны раком или СПИДом. Не говоря уже о том, что и с этими болезнями иногда живут еще не один десяток лет. Критическое состояние пациента может окончиться, когда человек надеется на лучшее, а не тогда, когда готовится встретить смерть. Врачи поступают иногда не так, как велит закон, а так, как подсказывает сердце.



Ложь из милосердия один раз болит,



Ложь из страха – на всю жизнь наказывает.



(Д. Павлычко)



Но чаще мы видим вокруг себя лишь равнодушие. «Кого-то убили – ну и что, не я же, с кем-то случилось горе – главное, что не со мной», – это мнение большинства. Кто-то из великих сказал, что не так страшны предатели и убийцы, потому что они могут только предать и убить, как страшны равнодушные, ибо с их молчаливого согласия существуют на свете предательства и убийства.



Всегда надо помнить о том, что ты человек, а вокруг тебя – тоже люди. Все желают добра, но добра только для себя. А если бы каждый захотел добра и для своих ближних, то мир стал бы лучше.



Есть такая тонкая и нежная, сильная и мужественная, нетронутая и несокрушимая вещь – достоинство человеческой личности. В жизни человек встречается с честностью и подлостью, счастьем и горем; в жизни бывают мгновения не только радости, но и страдания, душу переворачивают всепоглощающая любовь и чувство ненависти. Бывают такие ситуации, когда нужно отказываться от чего-то и идти на жертву ради блага родного, близкого человека, нужно возвыситься силой своих мыслей, убеждений над чувствами и эмоциональными порывами.



Все это требует достоинства. Нужно с достоинством жить, работать, с достоинством пользоваться материальными и духовными благами, на которые ты имеешь право, с достоинством переживать радость и горе, с достоинством болеть и прожить свой последний час, потому что когда придет время отвечать за все свои мысли, слова и поступки перед самым строгим судьей, которого нельзя подкупить или уговорить, – перед своей Совестью, не у каждого хватит мужества заглянуть в ее глаза – на это способен только человек, который сохранил свое достоинство.



В самых тяжелых обстоятельствах, даже тогда, когда жизнь кажется невозможной, нельзя переступать ту грань, за которой кончается власть разума над нашими поступками и начинается темная стихия инстинктов и эгоистичных желаний. Надо беречь, утверждать, развивать, повышать свое достоинство!



Корень достоинства – в благородных убеждениях и мыслях, именно поэтому так важно очистить свою душу от черных мыслей и лелеять в ней только добрые чувства.



Достоинство и чистота мысли – вещи взаимосвязанные, потому что не может человек с плохими мыслями и запятнанной совестью называться достойным, и наоборот – если человек достоин, то он никогда не унизит себя до бесчестных намерений или аморального поступка. Человек, имеющий достоинство, всегда будет действовать согласно законам чести и совести, благородства и милосердия – он никогда не подставит подножку, не вонзит нож в спину, не будет зря давать обещания – он при любых обстоятельствах смотрит в глаза, несмотря на то, кто перед ним – друг или враг. И все на своем пути этот человек встречает с высоко поднятой головой, он всегда смотрит только вперед, что бы ни ожидало его в будущем – и преодолевает все препятствия с достоинством.



Не может при добре тот жить,



Кто хочет злу и добру служить,



Ибо, желая угодить обоим,



Он быстро станет зла рабом.



(И. Франко)



Достоинство – это мудрость держать себя в руках. Оно нежное и хрупкое и одновременно прочнее брони, потому что объединяет дух и тело, ибо в его основе – непорочность и чистота души. Но если его запустить, то происходит самоубийство и полное уничтожение – тлен и прах, душа разрушается и остаются только руины.



Благородство человеческой личности проявляется в том, насколько мудро и тонко человек может определить, что достойно и что недостойно. Достойное должно стать самой сутью духовной культуры, недостойное же – вызвать презрение.



А правда лишь одна – она колючая,



Горькая и жестокая. И всегда в беде,



Поэтому мужественным защищай ее.

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