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Сочинение Бесценный дар (По рассказу О. Генри "Дары волхвов")

    По евангельской легенде, когда родился младенец Иисус, на востоке вспыхнула звезда. Три мудреца-волхва, увидев ее, поняли, что родился спаситель мира и отправились поклониться ему. Они принесли дары — драгоценные благовония. По преданию, отсюда пошел обычай в Рождество одарять близких и знакомых.
    О. Генри по-своему обыгрывает предание. Канун Рождества в маленькой квартире, где царит "не то что вопиющая нищета, но красноречиво молчащая бедность". Юная супруга хочет выбрать подарок для мужа. Они бесконечно любят друг друга, и никакие сокровища не кажутся Делле достойными мужа. Но на ладони блестят монетки — один доллар восемьдесят семь центов, собранные долгой жесточайшей экономией. Как быть?
    Два подлинных сокровища есть у семьи: роскошные волосы Деллы и золотые часы, доставшиеся Джиму от отца. Правда, часы висят на ободранном кожаном ремешке. . .
    Выход Делла находит быстро: она продает свои волосы, покупает цепочку для часов, молясь лишь об одном: только бы не разонравиться мужу. Но когда она вручает ему подарок, оказывается, что часов нет: Джим продал их, чтобы купить жене черепаховый гребень.
    Грустный финал: подарки оказались "слишком хороши". Счастливый финал — муж и жена сделали друг другу бесценный подарок: любовь, преданность, бесхитростную готовность пожертвовать друг для друга самыми большими сокровищами.
    О. Генри делает мудрый вывод: волхвы принесли дары, но среди них не было самого главного. Писатель не называет его, но нам понятно, что этот дар — любовь и верность. Их не купить, даже если в кармане у вас миллион долларов и восемьдесят семь тысяч. .

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