Сочинение "Без Ольги Ильинской и без её драмы с Обломовым не узнать бы нам Илью Ильича так, как мы его знаем"

В русской литературе издавна особое место отводится женщине, её отношениям с главным героем. Еще в "Слове о полку Игореве" размер той трагедии, которой обернулось поражение князя, автор передал в плаче, стенаниях Ярославны, "полной печали", "как кукушка, кличущей на яру". В более поздних произведениях по описанию того, как любит главный герой, мы можем судить о нём, об отношении автора к нему. Мы не увидели бы Гринева без появления Маши и его любви к ней, не узнали бы ничего о господине Н. Н. без Аси. А Печорин в отношениях с Верой и княжной Мери показывает всю "красоту" своего характера. Традиция не нарушена и в романе "Обломов".

Всю первую часть романа не происходит почти никакого действия - главный герой как лежал, так и лежит на своём диване. Мы узнаем о его быте, привычках, мечтах, образе жизни. Однако все эти знания несколько поверхностны, они говорят нам о внешних проявлениях характера Обломова, мало указывая на его сложный и богатый внутренний мир. Но в жизни Ильи Ильича появляется Ольга, их знакомит Штольц. Отношения с этой девушкой преображают Обломова. Самые различные черты характера главного героя проявляются в этом романе.

С появлением Ольги просыпается в Илье Ильиче любовь к прекрасному, стремление к возвышенному, которые дремали в его душе. Именно чудесное пение Ольги, необыкновенное исполнение Casta diva привлекло, потрясло его так сильно, что Обломов "почувствовал любовь". Илья Ильич начинает интересоваться книгами, уже не спит днём, забросил халат. . . Мы видим совершенно другого человека. У него есть в жизни цель - каждый день гулять с Ольгой, слушать её речи, разговаривать обо всем. Девушка Обломова - самое главное в его жизни, он не может жить без её слов "люблю". . .

Илья Ильич нежен, как голубь, он окружает Ольгу вниманием, она уже не представляет себе жизни без него.

Но только дело дальше слов не идет. Даже любовь Ольги не может сподвигнуть Илью Ильича на столь решительное действие, как наведение порядка в имении. Он говорит, что хочет жениться на Ольге, что хочет, чтоб она поскорее была названа его невестой. Но ни малейших усилий не прикладывает Илья Ильич к осуществлению своих мечтаний. А между тем Ольга борется за свою любовь, назначает свидание в Летнем саду и даже приезжает к Илье домой! Эта девушка не хочет сдаваться, она всё ещё верит во внутренние силы Обломова. Но главный герой малодушничает, ищет любые отговорки. Наконец, он пишет письмо, в котором жалеет, что Ольга любила его, такого "недостойного". Сам Илья Ильич в этот момент жалок, ведь он разрушает счастье двоих людей из-за того, что не может перебороть в себе врожденные "обломовские" черты. С момента расставания Обломов начинает скатываться в пропасть, из которой ему не подняться.

А сама Ольга, как и писал Илья Ильич, находит своё счастье с более достойным человеком. Она, девушка нового времени, не только обладает чистотой сердца и преданностью пушкинской Татьяны, но и зоркостью, умом. Ольга любит того, в кого она верит. И если бы Обломов смог подкрепить её веру в него действиями, то счастливы были бы все. .