Сочинение «Без Пушкина Россию не понять» (В.П. Астафьев) (по творчеству А.С. Пушкина)

Александр Сергеевич Пушкин занимает важнейшее место в истории русской литературы. Его со всей ответственностью можно назвать крупнейшим представителем романтизма, своеобразным родоначальником русского реализма, крупнейшим новатором в сфере литературного языка. За неполных тридцать восемь лет своей жизни Пушкин помог русской литературе сделать огромный скачок в развитии. Уважая достижения прошлого, Пушкин открыл новые пути выражения русской души. Недаром время, в которое творил Пушкин, называется золотым веком нашей литературы.



Говоря о новаторстве Пушкина в области литературного языка, важно заметить, что эпоха классицизма, царствовавшая в то время, делала литературу громоздкой. В области поэзии существовало огромное количество всевозможных ограничений. Разрешались только возвышенные темы, о которых необходимо было писать словами только высокого стиля. Пушкин же ворвался в литературу, сломав эти рамки, внеся в творчество необыкновенную живость, жизненность и легкость. Важно отметить, что гений Пушкина был очень разнообразен. Он гениально писал и стихи, и прозу, был образованным, начитанным человеком.

Тематика лирики Пушкина очень разнообразна. В ней нашли отражение стремление к свободе, любовь, дружба, глубокая философия.



Пушкина отличает острое слияние со своим народом. Он жил в эпоху великих воин и сильных перемен, в эпоху реакций и декабристских восстаний. Конечно же, это не могло не отразиться на его творчестве. В стихотворении 1827 года «Арион» Пушкин подводит итог духовным исканиям декабристов, всей их деятельности, оценивает их дело. В аллегорической форме воссоздает он события недавнего прошлого:



Нас было много на челне;



Иные парус напрягали,



Другие дружно упирали



На руль склонясь, наш кормщик умный



В молчании правил грузный челн;



А я - беспечной веры полн -



Пловцам я пел. . .



В оде «Вольность» проглядывают мотивы радищевской «Вольности»: та же непримиримость с силами зла, желание бороться до конца. Поэт бесстрашно бросает вызов сильным мира сего, он азартен до безрассудства:



Увы! куда ни брошу взор —



Везде бичи, везде железы,



Законов гибельный позор,



Неволи немощные слезы. . .



Но сам автор не верит, что тираны «склонятся» к справедливости. К чему же призывает поэт? К свержению царской власти? Нет, он убежден, что страной должен править просвещенный монарх, то есть человек, который понимает, какую ответственность он несет за каждый свой поступок, какая великая миссия на него возложена.



Основным условием счастливой жизни народа, по мнению Пушкина, является «с вольностью святой законов мощных сочетанье». Поэт глубоко убежден в том, что ни тюрьмы, ни алтари не оградят тирана от мести народа.



Тема свободы – очень важная тема для каждого человека. В жизни и в творчестве Пушкина она занимала особое место, потому что власти всегда пытались ограничить свободу поэта. Поэтому стихи, посвященные этой проблеме, эмоционально проникновенны и предельно откровенны.



Важно отметить, что Пушкин огромное место уделял истории своей страны. Увлечение идеей освобождения крепостных повлекло за собой интерес к теме пугачевского восстания. Собрав достаточно материала, касающегося личности Емельяна Пугачева и его деяний, Пушкин пишет свой знаменитый роман «Капитанская дочка».

Несмотря на небольшой объем, «Капитанская дочка» - роман широкого тематического охвата. В нем нашли яркое отражение жизнь народа, его восстание, образы крестьян и казаков, помещичий быт, губернское общество, личность Пугачева. В романе выведены лица, представляющие разные слои русского общества, раскрывающие нравы и быт того времени. «Капитанская дочка» дает широкую историческую картину, охватывающую русскую действительность эпохи пугачевского восстания.

В центре повествования находится сложная и противоречивая личность Пугачева. К нему стянуты все сюжетные линии романа. Даже любовная линия Петра Гринева и Маши Мироновой призвана объяснить взаимоотношения дворянина Гринева и «вора и разбойника» Пугачева. Может быть, самой интересной чертой в личности Пугачева является его незаурядность. Пушкин максимально объективно передал события крестьянской войны. Он показал те страшные деяния, которые совершались под предводительством Пугачева. Но, несмотря на все отрицательные черты, этот образ не лишен достоинств и определенного обаяния. В повести показаны замечательные способности Пугачева как руководителя. Его действия противопоставлены бездарным действиям царских генералов. Также в этом образе Пушкин замечательно передал широту и противоречивость русской души.



Роман «Дубровский» показывает читателю жизнь помещиков. В романе представлены два поколения.

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