Сочинение Без имени - нет человека. (По пьесе М.Горького На дне.)

Во все века человек стремился к познанию своего "я". Одна из основных, может быть, главных целей искусства — раскрытие этой тайны. Открыть человеку глубины его души, сделать его лучше, сильнее — в той или иной степени этого добивается каждый писатель. Особенно это свойственно русской литературе с ее глубочайшими нравственно-философскими корнями. Проблему добра и зла, силы и слабости человека пытались разрешить великие умы, люди, много выстрадавшие и испытавшие, — Пушкин, Толстой, Достоевский. М. Горький столкнулся с этой проблемой очень рано. Уже в первых произведениях молодого писателя проявился не только незаурядный талант рассказчика и художника, но и умение отстаивать свои убеждения. И позже опыт жизни не притупил таланта, вера в свою правоту лишь окрепла. В связи с этим возникает важнейший вопрос: как действительно сильный человек относится к окружающим? Это один из основных вопросов, ответ на который не может дать вся мировая литература.

В более поздних произведениях Горький усложняет вопрос: одиночество среди людей — следствие ли это силы или слабости? И дает ответ: сильный не может быть одинок, он всегда среди людей — пусть чуждых ему по духу, но страдающих. И это понимает Сатин после встречи с Лукой. Но взгляды этих героев все же расходятся в главном. Лука считает, что слабый должен найти в жизни опору и обязанность сильного — помочь ему в этом. Сатин уверен, что на самом деле сильному не нужна опора и ждать лучшего будущего в бездействии — не для настоящего человека.

Он приходит к этому убеждению не сразу. Вполне возможно проследить за его развитием по ходу пьесы. При первой встрече с обитателями ночлежки видно, что перед нами люди глубоко страдающие и одинокие. Попав на самое "дно" жизни после многих лишений, они стали безжалостны к себе и к другим. Каждый замкнут на своем горе и ведет о нем нескончаемый рассказ, не слушая никого и не желая быть услышанным. Ответ на жалобы — смех, издевательства. Барона, живущего за счет Насти, лишь забавляют ее слезы и фантазии. Клещ презирает всех, он, "рабочий человек", вырвется из ночлежки, он не таков, как все ее обитатели. И только после смерти Анны, продав все свои инструменты и потеряв всякую надежду, он понимает и принимает их как товарищей по несчастью.

Каждый герой пьесы ищет опору в уходе от жестокой реальности. Наташа и Васька Пепел мечтают о будущем. Анна надеется на успокоение после смерти. Актер грезит о прошлом, с каждым разом расцвечивая его все более яркими красками. Настя, у которой нет ни прошлого, ни будущего, уходит от настоящего в воображаемый мир "чистой любви". Лука попытался перенести их мечты в реальный мир, и они потерпели крах одна за другой. Ведь эти мечты не облегчают реальности, а лишь в малой степени заменяют ее. Всем им остается лишь беспробудное пьянство, ибо пробуждение страшно.

Только сильный человек, утверждал Горький, способен смотреть в лицо реальности. Но без цели в жизни, без уверенности в своих возможностях изменить мир он не способен и не может противостоять невзгодам. И мы видим людей сильных духом, но не знающих долга перед собой и окружающими. Бубнов, которому многое дано, уже утратил себя. Барон издевается над всеми и быстро теряет человеческие черты. Сатин лишь в начале этого пути. Кто знает, какая судьба ждала его, не появись в ночлежке Лука. Недаром Сатин позже скажет, что Лука подействовал на-'него, как кислота на потускневшую монету. Сатин понимает, что назначение сильного — не утешать страдающих, а искоренят/ страдание, зло. Это одно из самых твердых убеждений Горького.

Для Горького сила — в стремлении вперед, "к свободе, к свету". Лишь горячее сердце и сильная воля, вера в победу помогут пройти этот путь. И память о тех, кто на этом пути пожертвовал собой ради других, как звезды — искры сердца Дан-ко будут освещать дорогу идущим следом. .