Сочинение Безвестная смерть известного писателя-фантаста

Корр. : — Светлана Александровна, а почему вашу семью не эвакуировали до того, как в город вошли немцы?

С. А. : — Отец уже много лет был тяжело болен. Самостоятельно он мог передвигаться только в специальном корсете, да и то на небольшие расстояния. Сил хватало, чтобы умыться и иногда посидеть за столом. Остальное время папа наблюдал течение жизни с высоты. . . собственной кровати. К тому же незадолго до войны ему сделали операцию на почках. Он был настолько слаб, что об отъезде не могло быть и речи. . .

Корр. : — По поводу смерти вашего отца до сих пор существует довольно много версий. От чего он все-таки умер?

С. А. : — От голода. В нашей семье не было принято делать какие-то запасы на зиму. Если нужно что-то было, мама или бабушка шли на рынок и просто покупали продукты. Словом, когда в город вошли немцы, у нас было несколько пакетов с крупой, немного картошки и бочка квашеной капусты, которую нам подарили знакомые. . . А когда и эти припасы закончились, бабушке пришлось идти работать к немцам. Она попросилась на кухню — чистить картошку. За это каждый день давали ей котелок супа и немного картофельной шелухи, из которой мы пекли лепешки. Нам хватало и такой скудной еды, а отцу в его положении этого оказалось недостаточно. . . Он стал пухнуть от голода и в конце концов умер. . .

Корр. : — Некоторые исследователи полагают, что Александр Романович просто не вынес ужасов фашистской оккупации.

С. А. : — Не знаю, как все это переживал отец, но мне было очень страшно. . . Казнить без суда и следствия в то время могли любого. Больше всего мы волновались из-за мамы. Она часто ходила в нашу старую квартиру, чтобы забрать оттуда какие-нибудь вещи. Если бы ее поймали за этим занятием, то могли бы просто повесить, как воровку. Причем виселица стояла прямо под нашими окнами, и отец каждый день видел, как немцы казнили ни в чем не повинных жителей. Может, у него и вправду не выдержало сердце. . .

Корр. : — Слышал, немцы не дали вам с матерью даже похоронить Александра Романовича.

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