Бианки В.В. - Вариант 1

БИАНКИ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

(1894— 1959)

Книги известного детского писателя Виталия Валентиновича Бианки остались в памяти нескольких поколений детей, ставших в свою очередь родителями, а затем бабушками и дедушками. Патриотизм, любовь и бережное отношение к окружающей родной природе, наблюдательность, готовность всегда прийти на помощь слабому разносторонние знания — вот что выносит каждый, кто обращается к его произведениям, одинаково интересным не только для детей, но и для взрослых.

Орнитолог по признанию, исследователь, следопыт и путешественник по образу жизни, поэт по мироощущению, деятельный и трудолюбивый по натуре, обладающий незаурядными литературными способностями, хороший рассказчик и просто добрый, общительный, имеющий массу друзей, последователей, учеников, Бианки стал одним из основателей целого направления в литературе для детей, посвятив свое творчество научно-художественному отображению жизни леса и его обитателей. Большое влияние на его творчество оказали известные русские писатели Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, С. Т. Аксаков, д. Н. Мамин - Сибиряк, американский писатель Э. Сетон-Томпсон. Его современниками и близкими по духу людьми были мастера научно - познавательной книги для детей М. Ильин, К. Г. Паустовский, В. Житков, а учениками и последователями — признанные ныне детские писатели-природоведы Н. Павлова, Э. Шим, Н. Сладков, В. Сахарнов и другие.

«Во мне живет некая жизнерадостная сила. Вижу: все, что у меня было и есть хорошего, светлого в жизни. . . — от этой силы. Благословенна она и во мне и в других — в людях, птицах, цветах и деревьях, в земле и в воде», — записывал он в своем дневнике.

Любовь к природе и интерес к науке сформировались у Бианки еще в детстве. Родился он в 1894 г. в Петербурге, в семье ученого-орнитолога, хранителя отдела птиц в Зоологическом музее Российской Академии наук Валентина Львовича Бианки. Семья Бианки жила в одном из флигелей Зоологического музея, поэтому сыновья Валентина Львовича (а их было трое — Лев, Анатолий и Виталий) часто бывали в музее и хорошо его знали. Не случайно все они в дальнейшем связали свою жизнь с наукой. Настоящий музей был и в самой квартире, где жили Бианки: многочисленные клетки с птицами от пола до потолка, аквариум с рыбами, террариум с черепахами, ящерицами и змеями. Лето вся семья обычно проводила в деревне, увозя на природу и обитателей клеток и вольеров. Маленькому Виталию особенно запомнились выезды в Лебяжье, что находится на Финском заливе под Ораниенбаумом. Это место, через которое проходит Великий морской путь перелетных птиц.

Сколько часов терпеливых провел я

В легких шалашках из корабельных корзин,

Высохшей тины и веток, — птиц наблюдая,

Птицам невидимый, —

писал он. Отец постоянно брал с собой в лес маленького Виталия, объясняя ему каждую птицу и зверушку имени, отчеству и фамилии». На всю последующую жизнь Бианки сохранил традицию проводить лето на природе, в деревне. Где только ни побывал он! Но особенно тепло вспоминал он природу Алтая, Новгородской и Ленинградской областей. С детства отец приучил его записывать в тетради все интересное. В многочисленных тетрадях Бианки хранил наблюдения о повадках птиц и животных, местные слова, пословицы, охотничьи рассказы и рассказы бывалых людей. Нередко путешествовавший вместе с ним брат Анатолий делал фотоснимки. Так накапливался материал для будущих книг.

В 1915 г. он поступает в университет на естественное отделение. Но учебе помешала война и мобилизация в армию. После Октябрьской революции жил несколько лет на Алтае — работал учителем в школе, многое делал для местного краеведческого музея, предпринимал экспедиции по рекам и горам Алтая. Здесь же будущий писатель впервые проявил свои литературные способности, опубликован небольшие заметки и стихи о природе.

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