Сочинение Библейские мотивы в повести А.Платонова "Котлован".

Повесть Андрея Платонова «Котлован» - произведение, наполненное глубоким смыслом и, как айсберг, скрывающее все самые сокровенные мысли глубоко под «вершиной». Для того чтобы изучить и понять смысл платоновского текста, недостаточно просто его прочесть: прежде всего, нужно попытаться осмыслить психологию и философию самого автора.

Андрей Платонов для своей эпохи был «шатким и неустойчивым элементом». Скорее всего, это объясняется амбивалентностью его натуры. Будучи воспитанным разными по духу людьми - отец его был человеком рабочим, а мать – глубоко верующей женщиной – Платонов впитал в себя пролетарский дух отца и христианское мироощущение матери. Именно эти два мироощущения сплелись в сознании Платонова, отразившись на его произведениях, в частности, на повести «Котлован».

В повести присутствуют не только идейно-политические мотивы, но и библейские, однако последние крайне символичны и обнаружить их совсем не просто, особенно человеку, далекому от идей Христианства. На мой взгляд, нельзя однозначно называть мифологические мотивы «Котлована» христианскими, так как Платонов обладал совершенно особым пониманием мира: он создавал свою религию, не отказываясь от прежней, но и осознавая ее несостоятельность в условиях современного мира.

М. Геллер назвал Андрея Платонова "религиозным писателем в том смысле, что основной сюжет его творчества - поиск веры, сомнение в ней, разочарование и неутомимая тоска по вере". Действительно, Платонов свои размышления о будущем строит вокруг религиозных идей и символов, показывая потерянность души, из которой "вынули Бога». В «Котловане» представлена апокалипсическая картина мира, трагизм которой обусловлен потерей человеческой веры, приходом нового строя, изменением всех сфер жизни. Образы строящих котлован людей жалки, сам котлован является не просто начальным элементом для строительства дома, но еще и ямой, могилой, в которую сами зарывают себя безвольные люди. Строительство Единого Общепролетарского дома можно сравнить со строительством Вавилонской башни, с той разницей, что башню строили вверх, к небу, а котлован для дома роют вниз, в преисподнюю. Сам Единый Общепролетарский дом – символ рая на земле, к которому стремятся платоновские герои, но в отличие от «строителей» Вавилонской башни, строители коммунистического рая получили возмездие еще до того, как из пропасти они стали подниматься вверх.

Даже из этих примеров можно понять, что в платоновском тексте больше символов, образов и противоречий, чем конкретных библейских мотивов, что делает интерпретацию данного произведения слишком субъективной. Будучи плохо знакомой со Святым писанием, я могу лишь предположить, что в основе «Котлована» лежат не столько конкретные христианские мотивы, сколько индивидуальная, личная религия автора, которую он создал сам для себя на основе личного опыта, мироощущения, авторитетного знания (Платонов какое-то время увлекался идеями Н. Ф. Федорова). Сам Платонов говорил:

«Революцией разрушена не только христианская религия, но и предупреждена возможность возникновения на земле всякой новой религии», и чуть позже:

«Мы открыли религию грядущего, мы нашли смысл жизни человечества. Мы нашли того бога, ради которого будет жить коммунистическое человечество». Эти слова подтверждают и объясняют склонность автора и героев его произведений к поиску истины, веры, Бога. .