Бичер - Стоу Г. - Вариант 1

Бичер - Стоу (Beecher-Stowe) Гарриет (14. 06. 1811 года, Личфилд - 01. 07. 1896 года, Флорида) - американская писательница, поборница освобождения негров от рабства.



Родилась и выросла в пасторской, аболиционистски настроенной семье. Отец писательницы, Лиман Бичер, неоднократно скрывал у себя в доме беглецов-негров. Муж писательницы, Стоу, был преподавателем богословия. Литературная деятельность Бичер-Стоу протекала в разгар аболиционистского движения в Америке. После ряда повестей для детей, прошедших незамеченными, Бичер-Стоу в 1851-1852 напечатала свой лучший роман «Хижина дяди Тома». Первыми ценителями этого произведения были 10–12-летние дети писательницы, которым она читала роман в рукописи. В биографии матери Чарлз Стоу рассказывает, что когда она сидела в церкви на службе, «вдруг, словно разворачивающееся полотно, перед ее мысленным взором возникла сцена смерти дяди Тома. Она была так потрясена, что едва сдержала рыданья. Придя домой, она немедленно взяла ручку и бумагу и записала видение, которое ворвалось в ее душу, как будто было принесено мощным ветром. Собрав вокруг себя семью, она прочла написанное. Двое младших, десяти и двенадцати лет, затряслись от слез, и один из них сказал, рыдая: «О, мама! Рабство самая жестокая вещь на свете».



Писательница с такой живостью принялась превращать свое видение в рукопись, что уже 5 июня 1851 года в газете «Национальная Эрф» в Вашингтоне началось серийное издание еще не законченной книги. Сначала предполагалось, что повесть займет всего несколько номеров, но интерес к ней оказался так велик, а сама Бичер-Стоу так убеждена, что совершает святое дело, что серия продолжалась до апреля следующего года. Когда издание закончилось, «Эра» писала: «Миссис Стоу наконец завершила свое великое дело. Мы не помним какого-либо произведения американского писателя, возбудившего более широкий и глубокий интерес». За это издание она получила триста долларов.



«Хижина дяди Тома» — широкая картина рабовладельческого быта в южных штатах Америки: тяжелое положение невольников, потрясающие сцены торговли живым товаром, страдания матерей, отрываемых от своих детей, геройство черных мучеников, нарастающее движение аболиционистов — все это волнующе ярко изображено Бичер-Стоу. Роман проникнут христианской моралью. Негр Том терпеливо несет бремя рабства и молится за своих врагов. «Хижина дяди Тома» — страстный памфлет против рабства, но наряду с резкой проповедью против него в общественном плане — это попытка примирить рабов с господами в плане религиозном. Роман вызвал сочувствие одних общественных кругов и негодование других. Он был переведен на двадцать языков и разошелся в миллионах экземпляров. Хотя тема его и не отличалась новизной, все же эмоционально-насыщенный роман Бичер-Стоу наиболее удачно отвечал настроениям и духу времени. В год издания роман был переделан в пьесу; инсценировка имела огромный успех (150 постановок сряду в Нью-Йорке). В начале ХХ века роман переработан и в кинофильм, довольно популярный в свое время. Отслужив свою общественную службу, «Хижина дяди Тома» стала излюбленным детским чтением. Дальнейшая литературная деятельность Бичер-Стоу не представляет особого интереса. Она осталась горячей противницей рабства, поборницей женского равноправия, и в то же время проповедницей христианской морали, переходящей в узкий пуританизм. .