Биография Александра Блока

Александр Александрович Блок родился в начале ноября 1880 года. Уже с детства началась его творческая работа, но, когда ему исполнилось пять лет, он впервые написал свои строки, которые являлись достаточно рифмованными.

По истечении 9 лет Саша успешно учился в гимназии и закончил ее с отличием. Далее он проходил обучение в Санкт-Петербургском Университете на юридическом факультете, но, к сожалению, проучился он там совсем мало и был переведен на историко-философский факультет, который закончил в 1906 году.

В 1897 году Блок отправился в путешествие за рубеж с матерью, где впервые влюбился и в будущем этот опыт будет сильно влиять на его дальнейшее творчество.

Александр на протяжении всей жизни достаточно часто влюблялся и являлся непостоянным человеком. На то время личную жизнь Блока часто обсуждали, но, несмотря на бессмысленные разговоры, поэт прожил в браке с Любовью Менделеевой около восемнадцати лет.

Блок в своих поэзиях считал себя символистом, но критики расценивали его творчество как обособленное, которое отличалось от других поэтов. Самым известным произведением поэта является поэма «Двенадцать».