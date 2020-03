Бирс Э. - Вариант 1

БИРС, АМБРОЗ ГУИНЕТТ (Bierce, Ambrose Gwinett) (1842 – ок. 1914), американский писатель-сатирик. В своих мрачных, пессимистических рассказах (Случай на мосту через Совиный ручей – An Occurence at Owl Creek Bridge, Чикамога – Chikamauga и другие) он исследовал темные стороны человеческого характера, во многих его произведениях присутствуют темы смерти и бессмысленности человеческого существования. Родился 24 июня 1842 в Хорс-Кейв (шт. Огайо), в семье набожных фермеров из Коннектикута. Был десятым из тринадцати детей в семье. Систематического образования не получил.

В апреле 1861 записался добровольцем в армию, служил штабным офицером и инженером-топографом. В 1866 поселился в Сан-Франциско. Вскоре решил стать писателем, познакомился с Б. Гартом, Ч. Стоддардом и другими литераторами. К 1868 он уже писал хронику и очерки в журнал «Калифорниец» («Californian»), а в декабре 1869 стал обозревателем газеты «Ньюслеттер» («News-Letter»). 25 декабря 1871 Бирс женился на Мэри Эллен Дей (Day), и в 1872 молодожены отправились в Лондон в свадебное путешествие. Бирс оставался там до 1877. В ту пору лондонское общество переживало увлечение писателями американского Запада, и «горький Бирс», как его прозвали, завоевал определенную известность. В Лондоне вышли три сборника его рассказов: Самородки с песком, намытые в Калифорнии (Nuggets and Dust Panned out in Califirnia, 1872), Бесовские восторги (The Fiend's Delight, 1872) и Паутина из пустого черепа (Cobwebs from an Empty Skull, 1874). В 1877 Бирс вернулся в Сан-Франциско, где начал сотрудничать с «Оверленд мансли» («Overland Monthly») и опубликовал частично Словарь Сатаны (The Devil's Dictionary). Его первая книга Рассказы о военных и штатских (Tales of Soldiers and Civilians, 1891, 1895), впоследствии озаглавленная Посреди жизни (In the Midst of Life), была с энтузиазмом встречена критикой. Бирса называли мастером едкого юмора, неожиданных развязок, контрастов ужасного и прекрасного. Затем появились Черные жуки в янтаре (Black Beetles in Amber, 1892), Может ли это быть? (Can Such Things Be?, 1893), Фантастические басни (Fantastic Fables, 1899), Лексикон циника (The Cynic's Word Book, 1906), впоследствии переименованный в Словарь Сатаны (1911), – сборник остроумных определений, Тень на циферблате (The Shadow on the Dial, 1909) и Cобрание сочинений (Collected Works, 1909–1912) – 12 томов прозы и поэзии. Пережив смерть жены и сыновей, больной астмой Бирс остро ощущал усталость от жизни. В конце 1912, приведя в порядок дела, он навестил дочь Элен, пообещав писать из Мексики. 26 декабря 1913 он написал ей письмо из Чиуауа, и больше от него не было никаких известий. .