Сочинение Благодарная природа (1)

План



1. Варварское отношение человека к природе.



2. Человек в ответе за состояние природы.



3. Благодарность природы.



4. Что оставим последующим поколениям?



Я сорвал цветок – и он завял,

я поймал жука – и он умер у меня в ладонях.



И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем.



П. Гвездослов



Красива природа нашей родины. В ней есть все: горы, реки, моря, леса и степи… Казалось бы, задача человека – следить за чистотой рек и озер, сажать сады и леса. А человек все делает с точностью до наоборот: загрязняет промышленными отходами реки и моря, вырубает наши «легкие» – леса, истребляет животных и растения. Отдохнув в лесу, мы оставляем мусор; полакомившись березовым соком, не спешим залечить нанесенные дереву раны; считаем своим долгом вернуться домой из леса с цветущим букетом. Если бы природа могла говорить, наверняка сказала бы: «Люди! Остановитесь! Оглянитесь вокруг! Уничтожая меня, вы уничтожаете себя!»



Каждый из нас в ответе за варварское отношение к природе. Нужно всегда помнить, что сорванный цветок, привлекший ваше внимание, может оказаться последним; брошенный окурок может уничтожить лес, для восстановления которого понадобится не один десяток лет; оставленная бумага будет гнить более двух лет; десятки-сотни лет требуется для того, чтобы не осталось следа от брошенных в лесу консервных банок, полиэтиленовых пакетов…



Что же делать, чтобы природа отблагодарила нас цветением садов, пением птиц, мягкой зеленой травкой? Беречь и охранять ее, заботиться о ней, с юных лет чувствовать себя хозяевами своей страны. А начинать нужно с самого малого: убрать пришкольную территорию, остановить товарища, рвущего цветы; уходя из леса, затушить костер, забрать мусор, не загрязнять реки и озера, подкормить зимующих птиц…



Хочется, чтобы в наследство последующим поколениям мы оставили буйно-зеленые леса и полноводные реки, а не гектары опустошенной земли, не способной родить даже желтенький одуванчик.