Сочинение Благодарная природа

Что такое природа? Мы все прекрасно понимаем, что такое природа – это леса, поля, моря, озера и реки, деревья, растения, кустарники, цветы. Все то, что нас окружает! А так же животные, насекомые, птицы, рыбы - тоже часть природы. К природе относятся полезные ископаемые: нефть, газ, уголь. …

Очень важно то, как мы относимся к природе, защищаем ли мы её! Так и природа будет относиться к нам. Например, если мы будем загрязнять водоёмы, то природа накажет нас – не будет чистой воды, негде будет купаться, перестанет водиться рыба. Если будем вырубать леса, то на Земле не будет чистого воздуха, люди будут болеть и умирать. Если же мы будем бережно относиться к водоёмам, лесам, то природа будет благодарна нам и даст возможность для отдыха и здорового образа жизни. Не даром говорят: «Лес наше богатство – берегите его!». Природа отдаёт нам своё богатство. Мы собираем ягоды и грибы, орехи, заготавливаем дрова на зиму, из древесины люди изготавливают мебель и строительный материал для домов.

На садовых участках люди должны ухаживать за плодовыми деревьями, кустарниками, овощными культурами, возделывать поля под пшеницу, рожь, овёс и другие злаки. За всё это природа будет нам благодарна и наградит нас богатым урожаем фруктов, ягод, овощей, картофеля и зерна. Из зерна люди получат муку, испекут хлеб.

Сейчас экологическая обстановка на нашей планете очень плохая. Загрязняется воздух от заводов, машин. Мы должны бороться за чистоту окружающего воздуха, воды.

Мы должны постоянно помнить и понимать, что если бережно относиться к природе, то природа будет нам благодарна!.