Сочинение Благодарное слово матери

Любовь матери… В этом чувстве заложена огромная сила, свет, забота. Оно наполняет мир маленького человека радостью, целостностью. Материнская любовь – это сознательная или бессознательная самоотдача, посвящение себя, соприсутствие. Чувство матери – это чистый, тихий свет, который освящает собой мир. Любовь матери – это дающая силы, возрождающая энергия.

В материнстве жизнь женщины обретает иной, подлинный смысл. Мать хочет уберечь, защитить своё дитя от всех несчастий и бед. Но любой матери рано или поздно приходится отпускать детей во взрослую жизнь, когда они сами несут ответственность за каждую свою мысль и каждый поступок. Письма Петруши к родителям говорят о глубоких нравственных основах, которые заложила в него, в том числе, и мать: почитать родителей, беречь честь смолоду.

В литературе есть немало примеров, когда любовь матери кажется слепой, бессознательной. Такое чувство либо не находит отклика у ребёнка (госпожа Простакова и Митрофанушка в комедии Д. Фонвизина «Недоросль»), или приводит к тому, что ребёнок вырастает потерянным, неподготовленным к жизни в этом огромном мире (мать Ильи Обломова в романе И. А. Гончарова).

Слепая любовь к сыну может препятствовать его духовному прозрению. Сначала подобное чувство испытывала мать Петруся в повести В. Короленко «Слепой музыкант», стремясь огородить сына от живой жизни, создать ему идеальные искусственные условия. Но она имела мужество отпустить его в реальный мир, чтобы через внутренние поиски, страдания пробудиться духовно, прозреть душой, чтобы служить людям.

Сколько материнской любви заложено в колыбельных песнях! Это и тишина, и наставление, и гармония. М. Ю. Лермонтов тонко отразил это в своей поэзии. Удивительно, но он всю жизнь как дар хранил колыбельную, которую ему в раннем детстве пела мать. Это нашло отражение в его стихотворении «По небу полуночи ангел летел», в «Казачьей колыбельной песне». Последнее стихотворение многие исследователи называют одним их программных в творчестве поэта. В ней сила материнской любви благословляет, напутствует маленького ребёнка, передаёт ему народное идеалы как откровение в самых простых и незамысловатых словах. Лермонтов глубоко почувствовал мудрость, силу материнского чувства, которое направляет человека с первых минут его жизни. Неслучайно потеря матери в раннем детстве так болезненно сказалась в сознании поэта.

Сила материнской любви проявляется в преданности, вере, неразрывной связи со своим ребёнком. Особенно это возникает в переломные моменты жизни не только отдельной семьи, но и страны в целом. Как бы ни было больно графине Ростовой отпустить своего младшего сына на войну, она принимает его решение и отпускает его. Мудрость, верность чувству помогает этой женщине сберечь духовные основы своей династии и продолжить их в семьях Наташи и Николая.

Каждый из нас много раз слышал о том, что материнская любовь может творить чудеса, совершать невозможное, преображать мир. Но чаще всего сила материнской любви – это тихое служение, внутренняя самоотдача, не требующая ничего взамен. Этим чувством до конца своих дней было наполнено сердце Татьяны Фёдоровны Есениной, пережившей долгую разлуку с сыном. Ожидание сына после стольких исканий домой, к истокам давало ей силу жить. Но сила чувств этой скромной женщины была настолько глубокой, что, даже потеряв сына, она продолжала бережно хранить память о нём. Ни одна вещь из дома С. Есенина не была потеряна или продана даже в самые тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Сила любви к сыну помогла этой женщине пережить страшные события, исполнить возложенную на неё миссию с внутренним спокойствием и светом.

Сила материнской любви имеет различное воплощение: героическая стойкость и внутреннее, осознанное мужество. Она может иметь большую или меньшую степень выражения. Но сущность этой силы одна: это энергия самоотдачи, сотворчества, это энергия жизни, которая кроется в сердце матери. Сила материнской любви является всепроникающей, она оберегает и ребёнка, и семью, и весь человеческий род, и всю планету. Так скажем спасибо всем матерям за их чувство, которое, поистине, от самого Всевышнего!.