Сочинение «Благословенна будет любовь, которая сильнее смерти!» (по рассказу А.И. Куприна «Гранатовый браслет»

Начало 20 века дало русской литературе немало талантливых имен. Александр Иванович Куприн – одно из них. К творчеству этого автора существует очень неоднозначное отношение, поскольку он затрагивал и раскрывал такие темы, о которых не решались говорить другие.

У Куприна было свое, уникальное, восприятие любви. Он считал, что настоящее чувство встречается в нашей жизни очень редко, и лишь немногие счастливчики могут испытать любовь. По мнению Куприна, без искренней страсти, любви жизнь пуста и бесполезна.

Одним из самых известных и ярких произведений писателя о любви является рассказ «Гранатовый браслет». Здесь рассказывается о жертвенном чувстве маленького человека, который был очень счастлив до последних своих дней, потому что в его жизни была возможность любить.

Вообще, главной, на мой взгляд, темой этого произведения является любовь. С каждым из героев «Гранатового браслета» связан какой-то аспект этого чувства, волнующий автора. Можно даже сказать, что в зависимости от того, как любовь проявляется в жизни героев «Гранатового браслета», выстраивается проблематика этого произведения.

Образ мелкого чиновника Желткова связан с проблемой жертвенной любви, настоящего сильного чувства. Этот герой принимает свою любовь к Вере Николаевне Шеиной как божий дар: «Не виноват, Вера Николаевна, что богу угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам».

Желтков знает, что никогда его возлюбленная не будет с ним: слишком велика разница в их общественном положении, образовании, воспитании. Но герою и не нужно, чтобы Вера Николаевна была рядом. Ведь его любовь всегда рядом с ним. В знак своего чувства Желтков дарит Шеиной самое дорогое, что у него было: гранатовый браслет матери.

Образ этого браслета символичен: «Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами, …. , каждый величиной с горошину». Сам по себе браслет неказист и непривлекателен для человека с изысканным вкусом. Но, в то же время, это украшение содержит в себе старинные гранаты, красивейшие камни цвета крови и страсти. Так и Желтков, непримечательный с виду, таил в себе огромные запасы любви, не всем доступные в этом мире. Так и его любовь, несмотря на все, была сильной, чистой, искренней. Она была настоящей…

Желтков решает умереть, потому что без Веры Николаевны он не может и не хочет жить. Без княгини у него нет другой цели существования. Но даже из жизни герой уходит с великой любовью в сердце, со словами, которые становятся ключевыми в произведении: «Да святится имя Твое!»

С образом княгини Веры Николаевны Шеиной связан другой аспект любви. Это независимая, спокойная, холодная красавица: «… Вера пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками, какую можно видеть на старинных миниатюрах». Она хочет любви, понимает все ее значение для человека, но слишком холодна и бесстрастна.

Вера Николаевна просто не способна полюбить. С мужем у нее скорее дружеские, чем любовные отношения. У героини нет детей, наверное, потому, что нет любви. Но Вера Николаевна способна оценить истинное чувство. Именно поэтому она становится символом человека, который достоин настоящей любви. Она становится предметом обожания Желткова.

Но в финале рассказа Вере Николаевне остается лишь гранатовый браслет и … память. Ей очень тяжело осознавать, что она не увидела, не почувствовала такой любви, которая «повторяется только один раз в тысячу лет», намного раньше. Этой героине остаются лишь сожаления.

Несчастлива в любви и сестра Веры Николаевны, Анна Николаевна. Она, в отличие от Веры, обладает страстным темпераментом и горячей натурой. Но и Анна несчастлива в браке. Она презирает своего богатого, но глупого мужа и предается флирту во всех столицах мира. У Анны Николаевны есть дети, но и они растут слабыми и «малокровными». Все это от того, как мне кажется, что в жизни и этой героини нет настоящей любви.

Вообще, вся семья Шеиных несчастна в этом отношении. Старший брат героинь, князь Николай Николаевич Шеин, не женат и не собирается этого делать. Интересно, что действие рассказа происходит осенью и предваряется описанием увядающей природы. Этот пейзаж очень символичен. Увядает, умирает духовно российской дворянство. Оно больше не способно на глубокие чувства, на истинную любовь.

Особое значение в рассказе имеет образ «тучного, высокого, серебряного старца» - генерала Аносова.

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