Сочинение «Благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти!» (Мережковский Д.С.) (по роману М.А. Булгако

За время существования человечества о любви говорили тысячи писателей и поэтов. Ведь это ведущее чувство в жизни каждого человека. Практически каждое второе произведение на свете посвящено этой бессмертной теме. Я считаю, что в литературе двадцатого века есть один самый прекрасный роман о любви – это «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.



Тему любви в произведении раскрывают образы главных героев – Мастер и Маргарита. Человек, называющий себя Мастером, появляется на страницах романа раньше своей возлюбленной. С ним знакомится Иван Бездомный в клинике для душевнобольных. Талантливый писатель рассказывает Ивану историю своей жизни, своего романа и своей любви. Он был историком, работал в музее, затем неожиданно выиграл огромную сумму денег, бросил работу и стал писать роман о Понтии Пилате, который задумал уже давно. Видимо, сама судьба толкала героя к творчеству, которое медленно стало вести его к пропасти.



А затем появляется Маргарита. Это, пожалуй, самая красивая, лиричная, романтическая часть романа! «Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы! Нехороший цвет».

Эта встреча героев предназначалась свыше, а желтый цвет подобен сигналу последующих трудностей и страданий.

Нам не дается подробное описание внешности Маргариты, мы видим лишь то, что Мастера «поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!» Встретились творец и его муза-вдохновительница: «Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг, и совершенно неожиданно, понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину!»



Как уже говорилось выше, встреча Мастера и Маргариты описана удивительно романтично, но нас не оставляет состояние тревоги. Любовь не вошла в их жизнь тихо, «на мягких лапах». Очень ярки в этом случае слова самого Мастера: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!»

Образ ножа здесь неслучаен. В чувстве героев есть достаточно явный элемент насилия. Создается впечатление, что где-то высоко их судьба была решена много раньше. И в назначенный день и час у них просто не остается выбора, кроме как полюбить друг друга.



Много дальше, в девятнадцатой главе, мы узнаем непосредственно о чувствах самой Маргариты. Глава начинается с обращения Булгакова к своему читателю: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!».

Действительно, Маргарита Николаевна олицетворяет собой в романе верную, преданную, всепоглощающую любовь. В этом образе Булгаков раскрыл свой идеал женщины, верной спутницы истинного гения. Во многом образ Маргариты наделен чертами жены самого писателя – Елены Сергеевны Булгаковой.



В самом начале главы автор рассказывает нам судьбу своей героини: «Многие женщины все, что угодно, отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны». У нее был молодой, красивый, добрый муж, обожающий свою жену. Они «вдвоем занимали верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место!». Маргарита никогда не нуждалась в деньгах и всегда была обеспечена всем, что ей было нужно. Но эта женщина не была счастлива «ни одной минуты». Понимание того, что она живет не своей жизнью, изводило Маргариту.



Встреча с Мастером подарила героине новую счастливую жизнь. Им было очень хорошо вместе, пока страшные жизненные обстоятельства не разлучили их. Мастер исчез, но Маргарита остается верна своему возлюбленному. Как самую большую драгоценность на свете, бережет она все, что касается любимого: «… старый альбом коричневой кожи, в котором была фотографическая карточка Мастера, …, распластанные между листками папиросной бумаги лепестки засохшей розы и часть тетради в целый лист, исписанной на машинке и с обгоревшим нижним краем».

Любящая женщина по-настоящему готова на все, лишь бы вернуть своего Мастера. Так, Маргарита соглашается на предложение Азазелло и посещает загадочного иностранца. Даже встреча с самим сатаной не способна остановить ее. Любовь сильнее, любовь не имеет преград, потому что она способна разрушить все стены. Маргарита становится королевой на великом бале нечистой силы. Все это она делает лишь с мыслью о своем возлюбленном. Меня действительно восхищает сила любви этой женщины! Я думаю, что только благодаря ее чувству и ее усилиям герои воссоединились в конце произведения.



Но настоящей всепоглощающей любви нет места в жестокой реальности. Поэтому Мастер и Маргарита умирают для окружающего мира. Благодаря Воланду они отправляются совсем в другую реальность, где их ждет вечный покой и любовь.

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