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Сочинение «Благоухающая свежесть чувств» в поэзии Афанасия Фета

    Лирика Афанасия Фета открывает нам мир поразительной красоты, гармонии и совершенства, три составляющие которого — природа, любовь и песня.
    Фета можно назвать певцом русской природы. Приближение весны и осеннее увядание, душистая летняя ночь и морозный день, раскинувшееся без конца и края ржаное поле и густой тенистый лес — обо всем этом пишет он в своих стихах. Природа у Фета всегда спокойная, притихшая, она как будто замерла. И в то же время она удивительно богата звуками и красками, живет своей жизнью:

    Я пришел к тебе с приветом,
     Рассказать, что солнце встало,
    Что око горячим светом
     По листам затрепетало;
    Рассказать, что лес проснулся,
     Весь проснулся, веткой каждой,
    Каждой птицей встрепенулся
    И весенней полон жаждой. . .

    Изображение природы у Фета наполнено зачаровывающей романтикой:

    Что за звук в полумраке вечернем?
    Бог весть! — То кулик простонал или сыч.
     Расставанье в нем есть, и страданье в нем есть,
     И далекий неведомый клич.
    Точно грезы больные бессонных ночей
     В этом плачущем звуке слиты. . .

    Природа у Фета живет своей собственной таинственной жизнью, а человек может быть к ней причастен только на вершине своего духовного развития:

    Целый день спят ночные цветы,
     Но лишь солнце за рощу зайдет,
    Раскрываются тихо листы,
     И я слышу, как сердце цветет.

    Со временем в стихах Фета находим все больше параллелей жизни природы и человека. Ощущение гармонии наполняет строки поэта:

    Солнца уж нет, нет и дня неустанных стремлений,
     Только закат будет долго чуть зримо гореть;
    О, если бы небо сулило без тяжких томлений
     Так же и мне, оглянувшись на жизнь, умереть!. .

    А. Фет не воспевает страстные чувства, в его стихах мы не находим слов глубокого отчаяния или восторга. Он пишет о самом простом — о дожде и снеге, о море и горах, о лесе, о звездах, передавая нам свои минутные впечатления, запечатлевая мгновения красоты. Светом и покоем наполнены такие поэтические шедевры Афанасия Фета, как “Шепот, робкое дыхание. . . ”, “Я пришел к тебе с приветом. . . ”, “На заре ты ее не буди. . . ”, “Заря прощается с землей. . . ” и другие.
    Красота и естественность его поэзии совершенны, его стихи выразительны и музыкальны. “Это не про- сто поэт, а скорее поэт-музыкант. . . ” — говорил о нем Чайковский. На стихи Фета было написано множество романсов, которые получили широкую известность.
    Поэт передает в своих стихах “благоухающую свежесть чувств”, навеянных природой. Его стихи проникнуты светлым, радостным настроением, счастьем любви. Даже самые малейшие движения человеческой души не ускользают от внимательного взгляда поэта — он необычайно тонко передает все оттенки переживаний человека:

    Шепот, робкое дыханье,
    Трели соловья,
    Серебро и колыханье
    Сонного ручья,
    Свет ночной, ночные тени,
    Тени без конца,
    Ряд волшебных изменений
    Милого лица,
    В дымных тучках пурпур розы,
    Отблеск янтаря,
    И лобзания, и слезы,
    И заря, заря!. .

    В поэзии Фета почти нет действия. Чем сильнее захватывает поэта эстетическое восприятие мира, тем больше он удаляется от прозаичности. Надо сказать, что ее практически нет в чистейшей поэзии Фета. Каждое его стихотворение — это целая гамма впечатлений, мыслей, радостей и печалей. Подтверждением этой мысли служат такие из стихотворений Афанасия Фета, как “Луч твой, летящий далеко. . . ”, “Недвижные очи, безумные очи.

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