Бледнолицые братья (Опальные рассказы)

Идейный организм

Есть еще идейные люди на белом свете. Не оскудела еще наша жизни.

На праздниках я встретил одного честного борца против алкоголя.

Этот человек сидел напротив меня за рождественским столом.

Наружность у этого человека была угрюмая. Нос крупный, с красным отливом.

"Этот, -- думаю, -- не подкачает -- самосильно наляжет на хозяйскую выпивку".

И вдруг вижу, братцы мои, отставляет этот человек свои рюмки и бокалы

в сторону и решительно говорит:

-- Извиняюсь. Не пью. Мне, -- говорит, -- на эти стеклянные предметы смотреть худо. Я, -- говорит, -- недавно начал идейную борьбу против алкоголя.

Тут начались среди гостей охи и вздохи. Дескать, такое любопытное занятие отстранять от себя на праздниках! Можно ли?

Тогда, человек этот горько усмехнулся на эти реплики и начал отчитывать гостей и хозяев. Много острых и верных вещей сказал он.

-- Люди, -- говорит, -- могут без этого веселиться. Довольно стыдно. Можно, -- говорит, -- заместо этого в картишки удариться и обыграть хозяина. Или, -- говорит, -- на худой конец можно погулять с хозяйкой этого дома. Но зачем же отравлять свой идейный организм такой отравой?

Я, -- говорит, -- всю жизнь пил и закусывал, но теперь я стою за сухой закон. Пущай будут разные ограничения. Пущай продают полбутылки на брата. Пора за это взяться и обратить внимание. Довольно.

Я с радостью глядел на этого выдающегося человека.

Его добродушная супруга сидела рядом со мной.

-- Муж-то, -- говорю ей, -- у вас какой идейный супруг.

-- Да, --- говорит, -- такая, знаете, обида напротив праздника! Врач ему совсем не дозволил пить: "Сердце, -- говорит, -- у вас не дозволяет наклюкаться. Помереть можете". . .

К концу ужина идейный супруг все же до того назюзюкался, что дважды его выносили во двор, и там он освежался.

2. Квартира

В нашем доме произошла трагедия. Убийство Муж из ревности убил свою молодую фактическую супругу и ее юридическую мамашу.

Не будем входить в психологию убийства, скажем одно, убийство произошло в небольшой уютной квартире -- две комнаты и кухня. Бельэтаж. Уборная. Ванна. Десять квадратных саженей.

Народу собралось во двор этого дома уйма. Каждому, конечно, любопытно было узнать, кому теперь домоуправление передаст эту освободившуюся квартиру.

Уже увезли убийцу. Уже убитых отправили, куда следует, -- толпа не расходилась.

Завязалась небольшая потасовка. Кто-то дико орал, что это прямо кумовство передавать эту площадь близким родственникам. Лучше пускай кинут жребий -- кому достанется.

И вдруг, братцы мои, стало мне грустно на сердце. Стало мне до чего обидно.

Тут, можно сказать, такая трагедия и драма. с кровью и с убийством, и тут же, наряду с этим, такой мелкий коммерческий расчет.

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