Сочинение Близкий мне герой на страницах романа Л. Толстого «Война и мир».

Мы впервые встречаемся с ним в доме Ростовых на именинах графини и ее дочери Натальи. В то время как хозяйка разговаривает с гостьей, в комнату вбегает Наташа, а в дверях показываются Борис, Николай, Соня и маленький Петруша. Все они “старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми дышала каждая их черта”. Ну разве можно остаться равнодушным к этим молодым людям, которые “изредка взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха”! Они сразу приковывают наше внимание. Среди них более всего меня заинтересовал “невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица”, в котором “выражались стремительность и восторженность”. Это Николай Ростов.

С первых страниц романа мы видим в семействе Ростовых идеал семейного бытия. Все мы знаем, какое сильное влияние оказывает семья на духовное развитие человека, на его будущие поступки. Ростовы — люди добрые, открытые. Атмосфера в их доме всегда радушная и дружественная. Они искренни и живут по законам естественности. Им присущи безграничная любовь друг к другу, взаимоподдержка и сочувствие. По этому и люди тянутся к ним с удовольствием. И мы не можем не любоваться молодым поколением в доме Ростовых, в том числе и студентом Николаем.

Его переживания естественны и близки любому человеку. Вспомним его состояние, когда он приехал в отпуск в Москву. Ростов подъезжает к родному дому и думает: “Скоро ли? Скоро ли? О, эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики!” Разве не все мы с таким же нетерпением подъезжаем к родным местам и с умилением узнаем самые обычные предметы! Так знакомо и то, что испытал он через несколько минут после приезда: “Ростов был очень счастлив любовью, которую ему выказывали; но первая минута его встречи была так блаженна, что теперешнего его счастия ему казалось мало, и он все ждал чего-то еще, и еще, и еще”.

А его сильное, неистребимое желание казаться взрослым, настоящим офицером. По мнению Ростова, настоящий мужчина должен быть храбрецом, должен кричать, махать саблей, играть в карты и пить; непременно иметь хорошую лошадь и уж ни в коем случае не торговаться, покупая ее, а давать сколько просят. Поэтому Николай купил у поручика Телянина лошадь и не торговался, хотя она не стоила и половины заплаченных за нее денег. Приехав в отпуск домой, он ищет “истинно мужские” занятия: дуэль Долохова с Пьером, карты, бега. . . Как понятно это юношеское, во многом наивное старание доказать всем и себе самому, что ты взрослый! Как знакома боязнь сделать или сказать что-то не то! Все когда-то проходят через это.

Николай Ростов молод, и ему присущи острое самолюбие, страстное желание всем понравиться, быть любимым всеми. Вспомним, что думает он в бою под Шенграбеном, когда его охватил ужас и страх при виде бегущих к нему французов: “Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне?. . И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?” То, что он думает в эти страшные минуты, очень понятно. И мы прощаем ему его позорное бегство, ведь то чувство страха за молодую, счастливую жизнь, которое овладело им, так естественно. У человека одна жизнь, ему очень жаль расставаться с ней, и чувство самосохранения, свойственное всему живому, сильно в каждом человеке. А Николенька очень молод и любит себя здорового, жаждущего жизни, веселья, любви.

Николай, как все дети, не замечает забот родителей, принимая это за должное, спокойно живет, наслаждаясь удовольствиями жизни. А сколько сил пришлось приложить старому князю, чтобы замять участие сына в дуэли! Князь закладывает имение, только чтобы Николушка мог завести собственного рысака и “самые модные рейтузы, особенные, каких ни у кого еще в Москве не было”. Ну разве это не про нас!

Честность я ценю в человеке прежде всего. Николай — честный человек, в этом мы убеждаемся на протяжении всего романа. Вспомним его мучения и переживания по поводу проигрыша Долохову. Он не только раскаялся, но и нашел выход из этой ситуации. Он решил ограничить себя во всем и вернуть долг родителям. Как честный и благородный человек, Ростов бросается на помощь другу в трудную минуту: отправляется в Тильзит искать царя, чтобы просить его помиловать Денисова. Разве думал он тогда о себе! Тут проявилось еще одно душевное качество Николая — самопожертвование.

Еще больше восхищает меня в нем то, что герой смог преодолеть в себе трусость и стать настоящим, храбрым офицером. Залогом его будущей храбрости станет короткая мысль: “Да, я трус”. Если человек имеет мужество назвать себя трусом, стыдится своего страха, то рано или поздно он преодолеет его. И Ростов это сделал. Далее в романе мы видим совсем уже другого Николая. Он научился “управлять своей душой перед опасностью”. Герой верен своему гражданскому долгу — защищать свою родину от неприятеля. Он не думает о славе, о повышении по службе, о деньгах. В подтверждение этому, скомкав, Николай бросает привезенное Бергом рекомендательное письмо к Багратиону. Он не способен к расчету.

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