Блок А.А. - Вариант 1

Блок, Александр Александрович, - поэт и критик. Родился в 1880 г.

Окончил курс в Санкт-Петербургском университете по историко-филологическому факультету. Предок его, врач царя Алексея Михайловича, был выходцем из Мекленбурга. Отцу его, Александру Львовичу, по словам его биографа, "стоило больших усилий прекратить писание стихов, чтобы не отвлекаться чересчур от науки в сторону муз". Мать поэта - дочь известного естествоиспытателя А. Н. Бекетова. Стихи Блока появились в альманахе книгоиздательства "Гриф", в "Новом Пути", в "Журнале для всех". В 1905 г. в Москве вышел первый сборник стихов Блока, под заглавием "Стихи о прекрасной Даме", и был встречен сочувственными отзывами. В 1907 г. вышел в Москве второй сборник, "Нечаянная Радость", и в Санкт-Петербурге цикл стихов "Снежная Маска". В 1908 г. в Санкт-Петербурге - "Лирические Драмы" ("Балаганчик", "Король на площади", "Незнакомка"), в Москве - третий сборник стихов "Земля в снегу" и перевод трагедии Грильпарцера "Праматерь", со вступительной статьей и примечаниями. В 1909 г. в IX альманахе "Шиповника" напечатана драма Блока "Песня Судьбы". В 1911 г. вышел в Москве четвертый сборник его стихов "Ночные Часы", в 1912 г. , там же, собрание стихотворений в трех томах. В 1907 - 1908 годах Блок вел критический отдел в журнале "Золотое Руно"; написал для "Истории Русской литературы" (издательство И. Сытина) статью "Заговоры и заклинания" и сделал свод мнений критики о Грибоедове. Переводил Байрона (для издательства Брокгауз-Ефрон), Гейне и трувера Рютбефа ("Миракль о Теофиле"). Ближайшим образом примыкая к школе символистов и являясь одним из вожаков ее, а учителем своим в основной своей теме считая Владимира Соловьева (как поэта), Блок среди русских лириков занимает выдающееся место. Главной его темой служит Вечная Женственность. Светлыми отроческими гимнами ей полна первая книга Блока: "Все виденья, - говорит он, - так мгновенны, - Буду ль верить им? Но Владычицей вселенной Красотой неизреченной, я, случайный, бедный, тленный, может быть, любим". Соединение двух устремлений в Вечной Женственности - умозрительного тоскования и действенной любви, - которое и выражено в словах Владимира Соловьева "тоскуя и любя", является, в одном из главных стихотворений Блока ("Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. Все в облике одном предчувствую Тебя") тем новым третьим, что составляет сущность поэзии Блока. Эти два устремления первоначально изображаются отдельно: наряду с умиленными мистическими созерцаниями мы видим реалистические очерки жизни; затем они сливаются в промежуточные, несовершенные формы и, наконец, дают типичнейшие и прекрасные образцы поэзии Блока, например, стихотворение "Незнакомка" из книги "Нечаянная Радость". Детская жизнь, жизнь улиц и притонов, наряду с событиями 1905 года и сновидениями, дают одинаково богатый материал поэту. Основной символ Блока, начавший свое движение с образа Прекрасной Дамы, видоизменившийся в Незнакомку, через целый ряд промежуточных образов "Земли в снегу", приближается к наиболее широкому раскрытию, которое впервые было не столько показано, сколько названо в драме "Песня Судьбы", где был поставлен знак равенства между героиней Фаиной, непосредственно вышедшей из "Незнакомки", и Русью. Еще яснее это равенство выражено в книге "Ночные Часы" ("О, Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий путь! Наш путь - стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь). Блок нашел и применил новые методы художественного, лирического воздействия. Сюда относятся свободное отношение к метрике каждого отдельного стиха и взгляд на ритм целого стихотворения, как на эквивалент рождающему его переживанию, настолько полный, что если в каком-нибудь месте требуется выдать волнение, то для этого можно разрушить данный стих (например, пятый стих следующей строфы: "Опять затепли свечи, Укрась мое жилье, Пусть будут те же речи, Привольное житье, Твои высокие плечи, Безумие мое"). Цикл "Снежная Маска" весь построен на таком отношении к ритму, позволяющем спаивать различные метрические единицы в одно целое. Множество удачных ассонансов вновь найдено и приведено Блоком из старых поэтов; сюда относятся как построенные на повышении и понижении гласных, например: "Очи - звезды умирающие, Уклонившись от пути, о тебе, мой легковеющий, я грустила в высоте", так и на созвучии согласных, например: гибели - вывели; обители - гибели; забудешь - любишь; смерч - смерть. Сюда же относится то, что можно назвать насильственными рифмами или рифмами по смыслу, когда на рифмующих местах ставятся слова, по существу не рифмующие, но занимающие центральное место в данной системе образов, как, например, "Верь мне, в этом мире солнца Больше нет. Верь лишь мне, ночное сердце, я поэт!" Необычайное ритмическое богатство стихотворений Блока составляет одну из сильных сторон его поэзии. Три лирические драмы Блока являются лишь развитием излюбленных стихотворений. Но самое построение драматического произведения по методу лирического стихотворения является новым, и постановка "Балаганчика", сначала в Санкт-Петербурге, в театре В. Комиссаржевской, В. Мейерхольдом, а потом и в других городах, оставит, поэтому, заметный след в истории русского театра. Драма "Песня Судьбы" удаляется с этого пути, но нового ничего не находит. Тем же лирическим тоном проникнуты и критические статьи Блока, что не мешает их научности или полемическому задору, когда нужно то или другое. Переводы Блока, вместе с большой близостью к подлинникам, отличаются художественностью. Блоку, кроме многочисленных газетных статей, посвящены статьи в книгах Андрея Белого, Модеста Гофмана, А. Измайлова, Д. Философова, З. Гиппиус, Д.

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