Сочинение Блок и Ахматова как представители разных литературных течений

Александр Блок, Анна Ахматова… Оба – дети одной эпохи, оба поэты. Известны, признаны, любимы. Но как же различны их судьбы! И как различно их творчество. И не потому, что Блок – мужчина, а Ахматова – женщина. В женской поэзии Ахматовой много железных ноток, свойственных мужчинам, а в лирике Блока, посвященной Прекрасной Даме, столько нежности и проникновенной любви, что они могли быть вполне подсказаны некоей интуицией, сродни женской.



Различие между этими поэтами в чем-то другом, самом главном. В том, как они подходят к одному и тому же материалу, в их взглядах на жизнь. Вспомним, ведь Ахматова и Блок принадлежали к абсолютно разным литературным течениям.



Александр Блок вошел в литературу как представитель символизма, точнее, более позднего его ответвления. Ахматова была женой Николая Гумилева, одного из основателей акмеизма. И, естественно, в своем творчестве она опиралась на идеи именно этой школы. И все же что-то сближало их. Ведь неслучайно Ахматова напишет о своей встрече с Блоком в стихотворении «Я пришла к поэту в гости», а тот, в свою очередь, откликнется стихотворением «Анне Ахматовой».



Вот передо мной два стихотворения, таких непохожих и, одновременно, притягательных поэтов. Чего больше между ними – сходства или различия? В чем заключается тайна их притяжения?



«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». Наверное, долго определять тему этого стихотворения не придется. Она проста, как все гениальное. Это тема вечности бытия. Ничего не изменяется в мире, все остается на своих местах, и не в человеческой власти повлиять на существующий порядок вещей. Лирический герой Блока смотрит на мир из окна своего дома и видит малую его часть, но и этого оказывается достаточным, чтобы сделать подобный вывод. «Все течет, все изменяется», - сказал когда-то мудрец. Но лирический герой убежден в обратном. Подтверждает эту мысль кольцевая композиция: стихотворение начинается перечислением и им же завершается, только в зеркальном отражении. Время свивается в кольцо, и жизнь превращается в бег по кругу. Хотя в этой монотонности есть определенная надежда на неизменяемость мира, как залог продолжения его существования, бытия, но все же пессимизм явно преобладает.



«Двадцать первое. Ночь. Понедельник» - так начинается стихотворение Ахматовой. Налицо явная перекличка с блоковским стихотворением – те же назывные предложения, очерчивающие картину внешнего мира. Но сходство это только кажущееся. И мета этого стихотворения несколько иная – тема любви, вернее, ее отсутствия, небытия. Любовь оказывается всего лишь выдумкой «какого-то бездельника». Но эту выдумку подхватил весь мир и теперь с увлечением играет с этой игрушкой. И не многим дано понять, что это – фикция, что никакой любви нет. К числу таких «избранников» принадлежит лирическая героиня, хотя ее прозрение произошло случайно.



Так что же можно найти общего в этих столь непохожих произведениях? Пожалуй, только ощущение пустоты, непрочности мира, осознание его несовершенства роднит поэтов.



Стихотворение Блока насыщено символами. Каждое слово – «ночь», «улица», «фонарь», «аптека» - является своеобразным символом, исполненным особого смысла. Спускаясь по лестнице этих образов, от космического, всеобъемлющего («ночь») до вполне конкретного («аптека»), Блок показывает, что все в мире – лишь отдельные, обрывочные видения, колеблющиеся в «бессмысленном и тусклом свете». Но, в то же время, они незыблемы, ведь все повторяется, даже спустя годы.



Лирическая героиня Ахматовой более приземленная, устремленная в настоящую жизнь. Она и мыслит иными категориями. Она – женщина, разочаровавшаяся в любви, которой кажется, что она открыла тайну: никакой любви не существует. Но ведь совсем недавно и героиня жила с этой пеленой на глазах, в счастливом неведении, как все. Она так же ждала свидания, опасалась разлуки с любимым, пела ему «любовные песни». Но в один момент все закончилось. Собственное прозрение вовсе не радует ее: она «с тех пор все как будто больна».

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