Сочинение Блоковская тема в творчестве Анны Ахматовой

Я пришла к поэту в гости. . .

А. Ахматова

«Серебряный век» русской поэзии богат именами и произведениями. Поэтов связывали сложные, противоречивые, порой ревнивые отношения. Но почти все они признавали масштаб личности Александра Блока, последнего великого русского поэта. И все, так или иначе, испытали на себе его влияние.

Не стала исключением и Анна Ахматова. Она была знакома с Блоком и в своих стихотворениях не раз возвращалась к его облику, образу, поэзии.

История литературы любит легенды. Одна из них — о романе между Блоком и Ахматовой. Ахматова при жизни не раз опровергала эту легенду. Ахматова познакомилась с Блоком на знаменитой «башне» Вяч. Иванова. 16 декабря 1913 года она пришла к нему в гости на Офицерскую улицу (теперь в этой квартире — музей Блока). Вскоре поэт прислал Ахматовой стихи, написанные в духе испанского романсеро:

«Красота страшна», — Вам скажут, —

Вы накинете лениво

Шаль испанскую на плечи,

Красный розан — в волосах.

(«Анне Ахматовой»)

Ответ, написанный в том же размере, не был ответом в прямом смысле слова, но, описывая их встречу, Ахматова дает портрет хозяина дома:

У него глаза такие,

Что запомнить каждый должен:

Мне же лучше, осторожной,

В них и вовсе не глядеть.

(«Я пришла к поэту в гости. . . »)

В этом стихотворении очаровывает недоговоренность, несбыточность чувства. Оно — о том, что могло бы произойти, но не произошло.

В 1921 году Ахматова оплакала смерть Блока в стихотворении «А Смоленская нынче именинница. . . » (его похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге). Это действительно плач — она использовала форму русского тонического стиха, без рифмы. Он выдает народное горе по поводу кончины поэта:

Принесли мы Смоленской заступнице,

Принесли пресвятой Богородице

На руках во гробе серебряном

Наше солнце, в муке погасшее, —

Александра, лебедя чистого.

Ахматова создает еще три стихотворения, объединенные в цикл. Первое из них относится к 1944 году. В Ташкенте, в эвакуации, она пишет стихотворение «Пора забыть верблюжий этот гам. . . », которым прощается с Азией. Возвращение в Россию, к родным среднерусским пейзажам, связывается в ее воображении с образом Блока:

Там все теперь сияет, все в росе,

И небо забирается высоко,

И помнит Рогачевское шоссе

Разбойный посвист молодого Блока.

В 1946 году, после постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», оскорбительно и больно ударившего по Зошенко и Ахматовой, она пишет стихотворение «Он прав — опять фонарь, аптека. . . » Это возвращение к стихотворению Блока «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. », написанному им в тяжелое время, после смерти маленького сына.

Последнее стихотворение написано в 1960 году. В воспоминаниях героини мелькают ассоциации светского и артистического Петербурга 10-х годов. На этом фоне Блок кажется героем своего времени, выразившем его дух и боль:

И ветер с залива. А там, между строк,

Минуя и ахи и охи,

Тебе улыбнется презрительно Блок —

Трагический тенор эпохи.

Влияние личности и судьбы Блока в поэзии Ахматовой прежде всего в том, что в переломные моменты жизни она обращалась к его памяти, сравнивая, переживая заново их недолгие встречи. Это помогало ей жить, давало возможность писать выверяя форму и содержание высокой блоковской меркой.

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