Боборыкин П.Д. - Вариант 1

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), русский прозаик, драматург, журналист, театральный деятель. Почетный академик (1900). Родился 15 (27) августа 1836 года в Нижнем Новгороде, выходец из древнего дворянского рода. Учился на юридическом факультете Казанского университета, с 1855 года - на отделении химии Дерптского университета, в 1857 году перешел на медицинский факультет. В 1860 году, не завершив образования, переехал в Петербург, где в 1861 году в Петербургском университете сдал экзамен на степень кандидата права.



Начал писать с гимназических лет, первая публикация - комедия "Однодворец" (1860). Ранние драмы Боборыкина "Ребенок" и "Старое зло" (обе 1861), "Мать и дитя" (1864), автобиографический роман "В путь-дорогу" (1862-1864) написаны не без влияния В. А. Соллогуба, с семьей которого Боборыкин сблизился в эти годы. Необыкновенно общительный, он быстро вошел в круги творческой интеллигенции. В 1863-1865 годах издавал "Библиотеку для чтения", занимал умеренно-либеральную позицию, издание прекратил в связи с финансовыми затруднениями. С 1865 года, находясь за границей, оказался в гуще общественно-политической, философской и литературно-художественной жизни Западной Европы, в романе "В чужом поле" (1866) отразил впечатления от Парижа, где, в частности, сблизился с крупнейшими философами и историками-позитивистами (И. Тэн, Дж. С. Милль, Г. Спенсер и др. ), писателями (А. Дюма-сын, Дж. Элиот, У. Коллинз), журналистами и политическими деятелями (будущий премьер-министр и министр иностранных дел Франции Л. Гамбетта). Сам Боборыкин был корреспондентом ряда русских периодических изданий, в 1868-1869 годах присутствовал на различных международных конгрессах, в т. ч. на Брюссельском и Базельском конгрессах I Интернационала; познакомился с Герценом.



После публикации комедии из крестьянской жизни "Иван да Марья" (пост. в 1867), статей о французском и русском театре и обширной монографии "Театральное искусство" (1872), где, в частности, много говорилось об Александре Николаевиче Островском, в котором Боборыкин ценил реформатора русской сцены, однако видел почти исключительно талантливого бытописателя купеческой Москвы, Боборыкин выступает главным образом как прозаик (социально-психологические романы "Жертва вечерняя", 1868, посвященный "женскому вопросу" и принесший автору славу "безнравственного" писателя; "На суд", 1869, навеянный судебным процессом над Сухово-Кобылиным). В 1870 году Боборыкин сотрудничал с "Отечественными записками", где с 1871 году заведовал иностранным отделом. После поездки по заданию редакции в Париж выпустил очерки "На развалинах Парижа" (1871) и "Очерк истории Коммуны" (не опубл. ), в которых поражение Коммуны связывается с кризисом европейской демократии. Актуальные аспекты жизни современного общества отражены в рассказах "Фараончики", 1871, и др. ), романах "Солидные добродетели" (1870) и "Дельцы" (1872-1873), освещающих быт и нравы русской буржуазии, в социально-экономическом исследовании "Русский Шеффильд" ("Очерки села Павлова") (1877). Острый для русского общества 1860-1870-х годов "славянский" вопрос поднимал роман "Доктор Цыбулька" (1874), любовно-психологический роман "Лихие болести" (1876) отразил разочарование российской интеллигенции в своем "хождении в народ".



Для произведений Боборыкина, "писателя-эмпирика", отличающегося быстротой реакции на "злобу дня" и стремлением к максимально объективному и детально-подробному письму, были характерны перенасыщенность фактическим материалом, обилие персонажей, трудновоспринимаемая разветвленность сюжета. С 1876 года писатель увлекается новым течением - натурализмом (статья "Реальный роман во Франции", 1876, и др. ), знакомится с Золя, Э. Гонкуром, Доде и другими писателями-натуралистами, активно пропагандирует на родине "золаизм". В 1870-е годы Боборыкин печатается во многих русских периодических изданиях (так, в журнале "Слово" - роман "Сами по себе", 1878, статьи "Мысли о критике и литературном творчестве" и "Мотивы и приемы русской беллетристики", обе 1878, пьеса "Сытые", 1879). С публикации романа "Полжизни" (1873) - о периоде, предшествующем отмене крепостного права в России, - началось долговременное сотрудничество Боборыкина с журналом "Вестник Европы", где увидели свет его многочисленные романы: "Китай-город" (1882) - одно из самых известных произведений Боборыкина, рассказывающее о купеческой Москве начала 1880-х годов; "Из новых" (1887), "На ущербе" (1890), посвященный поискам и блужданиям интеллигенции кризисного периода; "Василий Теркин" (1892), где Боборыкин пытался показать зарождение в России типа мыслящего купца-капиталиста; "Перевал" (1894), посвященный проблеме сближения отечественной буржуазии и интеллигенции и обоснованию теории "малых дел"; "Ходок" (1895; в этом же году Боборыкин добивается встречи с Ф. Энгельсом), "Княгиня" (1896), "По-другому" (1897), получивший резкий отзыв В. И. Засулич и одобрение Ленина за стремление разобраться в существе споров между народниками и марксистами; "Тяга" (1898), показывающий беспросветную жизнь рабочих-текстильщиков и тщетность попыток радикально облегчить ее с помощью просветительских организаций. "Социальному самочувствию" разных слоев русского общества посвящены также повести Боборыкина "Изменник" (1889), "Поумнел" (1890) - о распространенной в период реакции "болезни" ренегатства; название приобрело на рубеже 19-20 веков характер крылатого выражения (Боборыкину приписывают также введение в русский язык слова "интеллигенция").



Позднее творчество Боборыкина тесно связано с русской сценой. Ставятся его пьесы "Старые счеты" (1883), "Доктор Мошков", "Клеймо" (обе 1884), "С бою" (1891), "Накипь" (1899, другое название - "Поветрие", 1900); в 1877 году Боборыкин руководит частной театральной школой в Москве, читает лекции о русском театре и сценическом искусстве в Драматическом обществе и Московском театральном училище; в 1883-1885 годах - член Театрально-литературного комитета, в 1891 году - заведующий репертуарной и художественной частью театра Е. Горевой в Москве; в 1897 году - председатель Всероссийского съезда сценических деятелей.



В 20 веке Боборыкин написал повести "Однокурсники" (1901) - о художественной жизни начала 20 века, "Братья" (1904), в которой земский деятель, альтруист и подвижник, противопоставлен себялюбивому художнику; роман "Великая разруха: Семейная хроника" (1908), показавший жизнь интеллигенции периода Первой русской революции; воспоминания "За полвека" (1906-1913; неокончены) и "Итоги старейшего" (1917) - исследования, посвященные истории русского и европейского романа. С 1914 года писатель жил за границей.



Умер Боборыкин в Лугано (Швейцария) 12 августа 1921 года. .