Богатая жизнь

Кустарь Илья Иваныч Спиридонов выиграл по золотому займу пять тысяч

рублей золотом.

Первое время Илья Иваныч ходил совсем ошалевший, разводил руками, тряс головой и приговаривал:

-- Ну и ну. . . Ну и штука. . . Да что же это, братцы?. .

Потом, освоившись со своим богатством, Илья Иваныч принимался высчитывать, сколько и чего он может купить на эту сумму. Но выходило так много и так здорово, что Спиридонов махал рукой и бросал свои подсчеты.

Ко мне, по старой дружбишке, Илья Иваныч заходил раза два в день и всякий раз со всеми мелочами и новыми подробностями рассказывал, как он узнал о своем выигрыше и какие удивительные переживания были у него в тот счастливый день.

-- Ну, что ж теперь делать-то будешь?--спрашивал я. -- Чего покупать намерен?

-- Да чего-нибудь куплю,-- говорил Спиридонов. -- Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства. . . Штаны, конечно. . .

Илья Иваныч получил наконец из банка целую груду новеньких червонцев и исчез без следа. По крайней мере, он не заходил ко мне более двух месяцев.

Но однажды я встретил Илью Иваныча на улице.

Новый светло--коричневый костюм висел на нем мешком. Розовый галстук лез в лицо и щекотал подбородок. Илья Иваныч ежесекундно одергивал его. сплевывая от злости. Было заметно, что и костюм, и узкий жилет, и пышный галстук мешали человеку и не давали ему спокойно жить.

Сам Илья Иваныч очень похудел и осунулся. И лицо было желтое и нездоровое, со многими мелкими морщинками под глазами.

-- Ну, как? -- спросил я.

-- Да что ж, -- уныло сказал Спиридонов. -- Живем. Дровец, конечно, купил. . . А так-то, конечно, скучновато.

-- С чего бы?

Илья Иваныч махнул рукой и пригласил меня в пивную. Там, одергивая розовый галстук, Илья Иваныч сказал:

-- Вот все говорят: буржуи, буржуи. . . Буржуям, дескать, не житье, а малина. А вот я сам, скажем, буржуем побывал, капиталистом. . . А чего в этом хорошего?

-- А что?

-- Да как же,--сказал Спиридонов. -- Нуте-ка, сами считайте. Родственники и свойственники, которые были мои и женины,-- со всеми расплевался. Поссорился.

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