Сочинение Богатство душевного мира героев Л. Н. Толстого

Творчество Толстого охватывает большой период времени—с 50-х годов XIX века до 10-х годов XX века. Он принимает участие в Крымской войне, он видел крепостную жизнь, был свидетелем реформы 1861 года и нарастаний революционного движения в 90-е годы XIX века.

Изображение духовного роста человека, “диалектики души” — самое, пожалуй, характерное в творчестве Толстого. Но этим истинно человеческим качеством — богатством душевного мира — он наделяет только симпатичных ему людей. Эта своеобразная традиция прослеживается на протяжении всего творческого пути писателя. Толстой пишет так, что ясно видно: чем больше влияет на человека светское общество, тем беднее его внутренний мир, человек может достигнуть внутренней гармонии в общении с народом, с природой. Толстой убежден, что сословные преграды угнетающе действуют на развитие характера.

В повести “Казаки” Толстой показывает, что человек, если он обладает положительными качествами, становится самим собой только в слиянии с природой. Она очищает и обогащает внутренний мир. Только человек, обладающий способностью мыслить и чувствовать, может испытать наслаждение от общения с природой. Оленин стоит уже на пути понимания не только природы Кавказа, но и Марьяны, Ерошки, Лукашки. Духовный мир гребенских казаков ясен, чист, ему чужды сомнения, терзающие душу Оленина. В “Казаках” уже довольно ясно проявляется толстовская “мысль народная”, мысль о том, что искания лучших людей приводят их к глубинам народным как к источнику самых чистых и благородных-побуждений. Потом эта мысль чрезвычайно ярко показана в “Войне и мире”. “Война и мир” — итог нравственных исканий Толстого, вершина мастерства изображения “диалектики души”, “жизни сердца и интересов мысли”. Этот роман,построен на антитезе, начиная с названия, далее в изображении пропасти между миром А. П. Шерер, Курагиных и миром Болконского, Безухова, Ростовых. Толстой прослеживает сложную духовную эволюцию своих любимых героев. Постоянная неудовлетворенность действительностью, стремление жить так, чтобы восстановить внутреннюю гармонию, приводит князя Андрея к мысли, что нельзя жить “в надоевшем ему мире интриг и женщин, французских фраз и пустоты”. Он начинает понимать, что может найти смысл жизни в армии, среди солдат.

Герои “Войны и мира”, как и герои более ранних произведений Толстого, очень тонко чувствуют природу, прекрасное. Это неотъемлемая часть их духовной жизни. Глубокий переворот происходит в душе князя Андрея, когда он, раненный при Аустерлице, понимает, что Наполеон и его мечты о собственном Тулоне — все это мелко перед вечностью высокого неба, которое простерлось над его головой. Он способен, увидев зеленеющий дуб, ощутить аналогию между пробуждением природы и тем, что происходило в его душе. Наташа, потрясенная прелестью летней ночи, не может уснуть, душой стремясь постичь красоту и могущество природы.

Герои Толстого не чужды противоречий, в них происходит упорная внутренняя борьба, но лучшие душевные качества никогда Не изменяют им. Интуитивная душевная чуткость Наташи, благородство Пьера, аналитический ум и моральная красота князя Андрея, тонкая душа княжны Марьи — все это объединяет их, несмотря на индивидуальность каждого характера, объединяет богатство душевного мира и стремление к счастью.

Толстой очень естественно показывает, что внутренняя красота его героев раскрывается с наибольшей глубиной во время наивысших душевных взлетов, особенно в любви. О Наташе Толстой говорит, что “она не удостаивает быть умной рассудком”, она умна чувствами, в ней ясно проявляется тот русский дух, который можно уловить в казачке Марьяне, в

Катюше Масловой, в Левине, в дядюшке Наташи, в старом князе Николае Андреевиче Болконском.

Над всем этим разнообразием характеров, созданных Толстым, стоит сам автор, который, кажется, постиг глубину человеческих отношений, видел тончайшие нюансы душевных порывов, возвышается над всеми, но говорит так же, как и один из героев его рассказа: “Непостижимое создание человек”. .