Сочинение Богатство выразительных средств языка

Фразеология – особая область в изучении любого живого языка. Богатство выразительных средств языка является показателем уровня его развития и степени его совершенства. Понимание фразеологии при чтении художественной литературы, а также правильное употребление фразеологизмов является одним из показателей хорошего владения языком. Отсюда вполне закономерен тот интерес, который проявляют к фразеологии читатели. А. С. Пушкин замечает (говоря о языке басен Крвлова): «Отличительная черта в наших нравах есть какое-то весёлое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться».



«Живописный способ выражаться» – это и есть неотъемлемое свойство фразеологических единиц языка, благодаря которому они и вовлекаются в сферу интеллектуальной речи. Поскольку фразеологические обороты выступают в языковой системе в ряду других значимых единиц, раскрытие их специфики и характерных признаков с необходимостью требует чёткого отграничения фразеологизмов, с одной стороны, от свободных сочетаний слов, а с другой стороны, от отдельных слов.



Только детальное и внимательное рассмотрение свойств, отличающих фразеологический оборот от свободного сочетания слов и сближающих его со словом, а затем позволяет точно определить понятие «фразеологический оборот». Решение этого центрального теоретического вопроса фразеологии имеет определяющее значение для построения фразеологической теории русского языка в целом и объективного и встроенного изучения его фразеологической системы. Одним из источников обогащения национальной фразеологии является язык писателя. На протяжении всей истории развития национальной культуры, как со страниц выдающихся мастеров слова, так и из произведений второстепенных писателей в литературный язык входили образные выражения. Одни из них были эфемеридами и после недолгой жизни в языке бесследно исчезали, другие же, порвав с жанром, обусловившим их возникновение, прочно вошли во фразеологический фонд национального языка, развили новые значения и оттенки, изменили стилистическую окраску и сделались незаменимыми формами выражения мысли.



История русского литературного языка со временем выявит те слагаемые, которые образуют высококачественный сплав, называемый современным литературным русским языком, но для этого необходима предварительная интенсивная разработка фразеологических и лексических материалов. Роль и значение писателя в развитии национального языка хорошо выявлены в словах Н. В. Гоголя, где он сравнивал писателя с лексиконом. Но если писателя можно сравнить с лексиконом, то допустима и обратная аналогия: в словаре отражается языковое творчество и мастерство писателей, так как язык писателя – это источник стилистического разнообразия и культуры речи народа. Речевое творчество писателя многообразно и многосторонне: «необработанная стихия народной речи под пером писателя преобразуется в литературный язык».



Практика работы с фразеологизмами требует фиксации и последовательной систематизации случаев типичных перевоплощений фразеологических единиц в тексте. Лишь при таком подходе отражается реальная жизнь фразеологизма, описываются все его речевые потенции и специфика употребления в конкретном языке. Вот почему тема, поднятая в дипломной работе: «Авторские преобразования фразеологических единиц в произведениях Н. С. Лескова», является сегодня весьма актуальной. |Лексикографирование разнообразных индивидуально-авторских употреблений фразеологических единиц необходимо для выявления особенностей их функционирования и тенденций исторического развития. Фразеологизмы в разнообразном речевом применении дают весьма объективное представление о фразеологической системе нашего языка. Словарное описание употреблений фразеологических единиц выявляет семантико-стилистические потенции этой системы, даёт ценные материалы для исследователей языка различных функциональных стилей (прежде всего художественной литературы). Словарная разработка (анализ) индивидуально-авторских употреблений фразеологических единиц помогает оценить художественное мастерство писателя, проявляющееся в творческом применении языковых образов.



Преобразование индивидуально- авторских фразеологических единиц во многом опирается на структурно- семантические модели, свойственные конкретному языку. Описание индивидуально-авторских трансформаций имеет большое значение для выявления объективных закономерностей общеязыковой фразеологической системы. С психологической точки зрения такой подход привлекает возможностью глубже проникнуть в тайники фразеотворчества.



Семантическая структура фразеологических единиц представляется как динамическая модель смысла, отражающая возможности структурно-семантических преобразований фразеологических единиц при их функционировании в речи. Каждая фразеологическая единица рассматривается прежде всего как элемент системы языка, как определённая смысловая схема, структурно- семантическая модель, наполняющаяся в различных контекстах индивидуализированным смысловым содержанием. Это содержание конкретизируется применительно к разнообразным ситуациям в границах, определяемых параметрами смысловой схемы фразеологизма, его семантической структурой в системе языка.



Когда имеют в виду фразеологический фонд языка, обычно подчеркивают его традиционность, устойчивость, количественное и качественное постоянство состава фразеологических единиц в языке. Рядом с исторической изменчивостью лексической идиоматике присуща известная гибкость и диалектичность, проявляющаяся в живом употреблении фразеологических единиц. Это их свойство и обуславливает развитие фразеологического запаса, его жизнь и историческую изменчивость. Для наблюдений необходимы, во-первых, дифференциальный подход к фразеологии как запасу готовых средств выражения и, во-вторых, обширные материалы, обеспечивающие возможность исследования.



Фразеологическая единица обладает смысловой целостностью, возникающей в результате ослабления лексического значения у слов её компонентов. Эта своеобразная семантическая черта предопределяет не только эволюция отдельных фразеологических единиц как синтаксических элементов сложного речевого целого. Подобно слову, фразеологическая единица является семантической единицей языка. Она имеет свою структуру. Смысловая целостность достигается путём поглощения лексического значения у слов.



Только детальное и внимательное рассмотрение свойств, отличающих фразеологический оборот от свободного сочетания слов и свойств, дифференцирующих его от слова, позволяет точно определить понятие «фразеологический оборот».