Сочинение «Богатырская сила.ПРЕВОСХОДСТВО ИЛЬИ МУРОМЦА НАД СОЛОВЬЕМ-РАЗБОЙНИКОМ»

Илья Муромец — великий богатырь, славный воин, главный герой многих русских былин. В былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник» ярко раскрываются многие качества «удалого добра молодца» как народного героя.



Наделенный богатырской силой, Илья Муромец не ведает страха. Эту силу черпает богатырь из своей любви к родной земле и народу, который готов защищать от врагов и обидчиков. Поэтому и выехал добрый молодец без промедления, лишь только узнал, что по дороге на стольный Киев-град злодействует Соловей-разбойник Одихмантьев сын:





И от его ли то от посвиста соловье го,



И от его ли то от покрика звериного



Те все травушки-муравы уплетаются,



Все Лазаревы цветочки осыпаются,



Темны лесушки к земле все приклоняются, —



А что есть людей — то все мертвы лежат.





Однако Илья Муромец — «старый казак», он храбр, умен и опытен. Подстрелил он грозного Соловья-разбойника, «ему выбил право око со косицею». Когда на выручку злодею прибежали его зятья, Соловей-разбойник сразу понял, что им даже всем вместе не одолеть славного богатыря, и решили они его подкупить, посулив «ествушку сахарную», «питьецо медвяное» и драгоценные дары. Однако не поддался Илья Муромец на вражьи уговоры и повез пленного разбойника «во славный стольный Киев-град а ко славному ко князю на широкий двор». Вежливое и уважительное приветствие понравилось Владимиру, однако, когда богатырь начал рассказывать о своих подвигах, князь разгневался, думая, что он просто-напросто хвастается и обманывает:





Аи же мужичище-деревенщина,



Во глазах, мужик, да подлыгаешься,



Во глазах, мужик, да насмехаешься!





Но недолог был гнев Владимира-князя, потому что во дворе ждал его привязанный к седлу плененный Соловей-разбойник. Обрадовался князь, что такие славные богатыри не перевелись еще на русской земле, а «старый-от казак да Илья Муромец», оседлав коня, выехал в поле, где и срубил буйну голову злодею, погубившему на своем веку множество человеческих жизней. Так бесславно и погиб Соловей-разбойник — в назидание и на страх всем врагам русской земли.