Богодул – приблудившийся к Матере старик. Очень любил русский мат, за что его и прозвали «богохулом» («богодулом»).

Летом герой иногда отлучался с Матеры, зимой же жил здесь безвылазно, все больше у старух, иногда ночевал в бане.

Все время до снега Б. ходил босиком, медленно, ступая широко и тяжело. Из копны нестриженных волос выглядывал кончик крючковатого носа и светились налитые кровью глаза. Старухи любили Б. , а старики ревновали. Они называли героя бесполезным, зловредным человеком. В повести Б. выступает в роли хранителя Матеры. Он спасает кладбище от варварского разграбления, держит в страхе прибывших «помощников» по уборке хлеба. В финале Б. остается со старухами на острове и вместе с ними уходит под воду. Он до конца не покидает родной земли, отрицая суету и «бестолковщину» новой, современной жизни. .